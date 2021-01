Millennium na Polónia teve de constituir provisões adicionais para os créditos em francos suíços

O polaco Millennium Bank, controlado pelo português BCP, teve de constituir provisões adicionais para riscos legais relacionados com a carteira de empréstimos hipotecários em moeda estrangeira. O mesmo tendo acontecido com outros bancos que deram crédito à habitação na Polónia em moeda estrangeira.

A administração da instituição financeira polaca decidiu constituir uma provisão de 379,6 milhões de zlótis (83,5 milhões de euros) no quatro trimestre, devido aos “riscos legais relacionados com os créditos concedidos em moeda estrangeira”. É mais uma vez o caso dos créditos hipotecários que foram concedidos em francos suíços, numa altura em que os processos intentados em tribunal por quem tem empréstimos para a compra de casa denominados naquela moeda continuam a aumentar. As provisões são para fazer face a potenciais perdas com os créditos em francos suíços.

Em comunicado ao mercado, o BCP dá conta que o Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium “informa que tomou

a decisão de constituir, nas contas do 4.º trimestre de 2020, provisões de 379,6 milhões zlotys para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium. Estas provisões, em montante superior aos trimestres anteriores, refletem tendências negativas nas decisões judiciais, bem como alterações na metodologia de avaliação de risco”.

Devido a este nível de provisões, e “apesar do sólido desempenho operacional”, o Banco espera um resultado líquido negativo no 4.º trimestre de 2020, ainda que positivo para o global do ano 2020.

“Informações adicionais sobre os riscos legais e os resultados do 4.º trimestre serão divulgadas na informação ao mercado sobre os resultados preliminares em 2 de fevereiro de 2021, bem como no relatório anual de 2020, a publicar em 22 de fevereiro de 2021”, lê-se no comunicado.