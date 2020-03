Ministério da Agricultura inaugura festivais gastronómicos de Baião às Beiras

Mesmo com os condicionamentos derivados do surto do coronavírus, o Ministério da Agricultura vai prosseguir hoje com a inauguração de diversos eventos no setor agroalimentar nacional.

Às 11 horas de hoje, dia 7 de março, o secretário de Estado da Agricultura e desenvolvimento Rural, Nuno Russo, vai inaugurar a ’31ª Tábua de Queijos e Sabores da Beira’, em Tábua, no pavilhão multiusos local, uma iniciativa inserida no programa oficial da Região Europeia de Gastronomia 2021′.

Pelas 12h30 de hoje, será a vez da ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, inaugurar a ’15ª Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos vinhos de Baião”.