Ministério da Agricultura promove estudo para saber as necessidades de investimento no regadio até 2030

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, decidiu promover a elaboração de um estudo para fazer o levantamento das necessidades de investimento e do potencial de desenvolvimento do regadio público em Portugal até 2030.

“Considerando a importância que o regadio tem para a agricultura em Portugal e pretendendo dar continuidade ao Programa Nacional de Regadios (PNRegadios) em curso, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, determinou a elaboração de um estudo de âmbito nacional, tendo em vista o levantamento das necessidades de investimento e do potencial de desenvolvimento do regadio coletivo eficiente, num período de investimento até 2030”, sublinha um comunicado do Ministério da Agricultura.

O mesmo documento acrescenta que esse estudo será coordenado pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., precisando que “os trabalhos a desenvolver terão em consideração a conjugação de vários fatores, nomeadamente a disponibilidade de água, a aptidão dos solos, a viabilidade técnica, económica e ambiental das soluções encontradas e a vontade e motivação dos agricultores envolvidos”.

Segundo a titular da pasta da Agricultura, este estudo representa “mais um instrumento de reforço do Programa Nacional de Regadios, em linha com as especificidades dos territórios, e da essencial resposta aos efeitos das alterações climáticas, que pedem, cada vez mais, um uso eficiente dos recursos naturais”.

O Ministério da Agricultura recorda que, no âmbito do PNRegadios, já foram aprovadas 59 candidaturas, beneficiando mais de 67 mil hectares, a que corresponde um investimento público de 392 milhões de euros.