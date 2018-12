Ministério das Finanças autoriza Parpública a vender participações do Estado na NOS e Pharol

A empresa pública Parpública vai vender as participações que detém na estrutura acionista da NOS e Pharol, após o Ministério das Finanças, tutelado por Mário Centeno, num despacho do secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, ter dado luz verde ao negócio, noticia o “Jornal de Negócios”, esta quarta-feira.

Embora a Parpública, liderada por Miguel Cruz, tenha negado ao jornal da Cofina “antecipar informação referente ao mercado”, as participações em causa são residuais tanto na NOS como na Pharol.

No final de dezembro de 2017, o Estado detinha 801.332 ações na Pharol, que à cotação atual (0,1786 euros) valiam um total de 143 mil euros. Já no caso da NOS, o Estado, por via da empresa pública, detinha um total de 112.870 títulos, que à cotação atual (5,25 euros) valia um total de 592 mil euros.