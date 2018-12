Ministério Público abre inquérito a acidente com helicóptero do INEM

A Procuradoria Geral da República confirmou que o Ministério Público do DIAP do Porto abriu um inquérito no sentido de apurar as causas do acidente com o helicóptero do INEM que vitimou mortalmente quatro pessoas no passado sábado.

Recorde-se que, este domingo, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ordenou à Autoridade Nacional da Protecção Civil a abertura de um inquérito técnico urgente à queda do helicóptero do INEM, em Valongo, que vitimou quatro pessoas.

Em causa estarão os mecanismos de reporte da ocorrência e o lançamento de alertas em relação ao incidente. De momento, sabe-se que passaram cerca de duas horas entre o primeiro alerta, quando o aparelho desapareceu, e a chegada ao local das operações de socorro.

Em comunicado divulgado na tarde de domingo, refere-se que o ministro da Administração Interna ordenou “à Autoridade Nacional de Proteção Civil a abertura de um inquérito técnico urgente ao funcionamento dos mecanismos de reporte da ocorrência e de lançamento de alertas em relação ao acidente que envolveu o helicóptero do INEM e que vitimou quatro pessoas.”

Ainda não se apuram as causas do acidente, mas a visibilidade reduzida causada pelo o nevoeiro e pela chuva que se fizeram sentir este sábado à tarde poderá estar na origem da queda do helicóptero do INEM, na Serra de Santa Justo, na zona de Valongo.

À TVI, fontes do local também testemunharam que o helicóptero terá embatido num cabo de alta tensão.

O helicóptero foi localizado na madrugada de domingo, às 01h30 minutos da manhã, embora tenha deixado de dar sinais por volta das 19h00 de sábado. No interior seguiam dois pilotos, um médico e uma enfermeira.