Ministra da Agricultura destaca valorização dos produtos endógenos para levar a marca de “Portugal” além-fronteiras

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, marcou hoje, 28 de Novembro, presença na XX Feira do Montado, em Portel. Durante a sessão de abertura, Maria do Céu Albuquerque fez uma intervenção direccionada para a valorização dos montados de sobro e azinho nas suas várias vertentes.

A ministra destacou a forte aposta na valorização dos produtos endógenos e que representam “a aposta na marca “Portugal” que é reconhecida além-fronteiras pelos melhores motivos. É preciso manter os nossos territórios vivos”.

