Ministra da Agricultura preside ao Conselho de Agricultura e Pescas da União Europeia

Apesar de se encontrar em confinamento devido a ter testado positivo à Covid-19, Maria do Céu Antunes vai presidir esta segunda-feira, dia 25 de janeiro, por videoconferência, ao Agrifish, ou seja, ao Conselho de Agricultura e Pescas da União Europeia, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho.

Também nesse âmbito, a ministra portuguesa da Agricultura irá amanhã, dia 26 de janeiro, apresentar à Comissão de Agricultura e do Desenvolvimento Rural e à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, também por videoconferência, as prioridades da agricultura.