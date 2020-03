Ministra da Agricultura recebe homóloga alemã para preparar presidência da UE

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, recebe, hoje, dia 10 de março, a partir das nove horas da manhã, a sua homóloga alemã, Julia Klöckner, que vem a Portugal numa ‘visita-relâmpago’.

Este encontro tem como objetivo debater e definir as estratégias para a presidência conjunta do Conselho da União Europeia.

Recorde-se que Portugal irá integrar o trio – Alemanha, Portugal e Eslovénia – de 1 de julho de 2020 a 31 dezembro de 2021. Outra meta desta reunião é prepara a presidência alemã da União Europeia, que arranca já no próximo mês de julho.

“Também o futuro da Política Agrícola Comum (PAC) pós 2020 e a implementação do Pacto Ecológico Europeu e da estratégia ‘Farm to Fork’ serão temas a analisar nesta reunião”, destaca um comunicado do Ministério da Agricultura.

No final do encontro, que se irá realizar na sede do Ministério da Agricultura, na Praça do Comércio, as duas ministras irão realizar uma conferência de imprensa conjunta.