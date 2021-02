Ministra da Saúde admite que confinamento vai durar até segunda metade de março

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse que o confinamento vai durar pelo menos até à segunda metade do mês de março. No final da reunião em que foi apresentada a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, a governante disse que “quanto maior é a intensidade do confinamento mais rápida é a redução do risco efetivo de transmissão”.

“O atual confinamento tem de ser prolongado durante mais tempo. Para já no mês de fevereiro e depois sujeito a uma avaliação, mas provavelmente por um período de 60 dias a contar do seu início”, disse Marta Temido.

Na sequência das apresentações feitas por epidemiologistas, a ministra confirmou que Portugal ainda se encontra com um nível “extremamente elevado, ainda que decrescente”, da pandemia de Covid-19, o que desaconselha o alívio imediato das restrições à movimentação no território nacional. E realçou o decréscimo na transmissibilidade do novo coronavírus resultante das medidas decididas em janeiro, nomeadamente o encerramento das escolas.