Ministro da Agricultura inicia visita oficial à China

O Ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, inicia hoje, dia 4 de novembro, uma visita oficial à República Popular da China, com o objetivo de abrir aquele mercado a mais produtos portugueses.

“Ao longo de dois dias, o titular da pasta da Agricultura manterá contactos com operadores económicos e com as autoridades chinesas, tendo como objetivo a abertura daquele mercado a mais produtos nacionais e o aprofundamento das relações bilaterais”, destaca um comunicado do Ministério da Agricultura.

Com esta visita à China, Capoulas Santos retribui a visita das autoridades chinesas a Portugal, “que permitiu a abertura do canal de exportação de carne de suíno nacional e de outros produtos”.

Segundo o referido comunicado, a agenda de hoje inclui diversos encontros com dirigentes de grandes empresas chinesas de importação, aos quais o ministro português da Agricultura “quer apresentar o setor e os seus pontos fortes, como sejam as garantias de qualidade e de elevados padrões de segurança alimentar”.

No final do dia de hoje, Luís Capoulas Santos vai participar num jantar oficial oferecido pelo presidente da República Popular da China.

Amanhã, o ministro português da Agricultura participa na inauguração da Feira Internacional de Importação da China (CIIE), “que conta com a presença de uma vasta representação portuguesa”.

Esta feira receberá a visita de Capoulas Santos, acompanhado do secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, seguindo-se um encontro com o seu homólogo, o Ministro da Agricultura e Assuntos Rurais, Hang Changfu, e logo depois uma outra reunião, com o Ministro das Alfândegas da China.

“A internacionalização é uma das vertentes prioritárias da política do Governo, que

está, neste momento, a trabalhar de forma intensa e empenhada na abertura de 53

mercados, para viabilização da exportação de 252 produtos, sendo 201 da área

animal e 51 da área vegetal. Desde que entrou em funções, este Governo já abriu 50

mercados, para 190 produtos (149 da área animal e 41 de origem vegetal)”, reclama o referido comunicado do Ministério da Agricultura.

O mesmo documento acrescenta que,”em 2017, a produção do setor agrícola cresceu 7% e as exportações aumentaram 12%, um ritmo que corresponde ao dobro do ritmo da restante economia”.

A comitiva do ministro da Agricultura integra uma delegação da AICEP – Agência para

o Investimento e Comércio Externo de Portugal.