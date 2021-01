Ministro da Educação anuncia aquisição de mais 335 mil computadores

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou esta quinta-feira a compra de mais 335 mil computadores para alunos de ação social, equipamentos que se juntam aos 100 mil computadores que já se encontram distribuídos por alunos do ensino básico e secundário.

Questionado sobre um eventual atraso do programa de informatização, o governante realçou que “o processo de digitalização das escolas tem uma dimensão considerável, disponibilizámos aos alunos de ação social escolar cerca de 100 mil computadores, preferencialmente aos alunos do secundário, mas também do ensino básico. Adicionalmente, comprámos mais 335 mil computadores, numa altura em que é muito difícil adquirir este tipo de equipamentos”.

Sobre a pausa letiva anunciada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, o ministro da Educação considerou que esta é a geração que irá pagar uma fatura maior: “Vamos ter uma geração com muitos problemas sobretudo nas questões de saúde”, considerou o ministro da Educação.

Tiago Brandão Rodrigues expressou o seu desejo de que toda a comunidade educativa “cumpra este confinamento em casa com o mesmo zelo que cumpriram as regras na escola” e considera necessária uma reavaliação nestes 15 dias, para que haja um regresso às escolas “o mais rápido possível”.