‘Minuto 11’: Adeptos do FC Porto preparam homenagem a Marega

Os adeptos do FC Porto estão a preparar uma homenagem ao jogador Moussa Marega, para o jogo do próximo domingo, 23 de fevereiro, às 20h30, frente ao Portimonenses.

Na rede social Facebook foi criado um evento denominado ‘Minuto 11’, número da camisola do jogador maliano, que vai servir para apoiar o avançado que no domingo foi alvo de insultos racistas durante o encontro com o Vitória de Guimarães.

“No próximo jogo do FC Porto em casa, no próximo domingo, vamos apoiar o nosso avançado Moussa Marega ao minuto 11, numa luta contra o racismo”, pode ler-se na publicação.