Missão: suplantar a Rússia no ranking da UEFA. Vitória do Benfica em São Petersburgo vale muito mais do que três pontos

O jogo da segunda jornada da fase de grupo da Liga dos Campeões, que opõe esta quarta-feira o Zenit de São Petersburgo e o SL Benfica, é também um Rússia-Portugal no que diz respeito ao ranking da UEFA.

Passamos a explicar: uma vitória das ‘águias’ esta noite em São Petersburgo vai permitir a Portugal ascender ao sexto lugar da UEFA o que permitirá a Liga portuguesa voltar a ter duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões sendo que ainda há a possibilidade de uma terceira emblema aceder a essa fase através de um play-off. No entanto, mesmo que Portugal consiga esse feito, a classificação do ranking da UEFA desta temporada terá efeito apenas daqui a duas épocas, ou seja, na temporada de 2022/23.

A Rússia tem atualmente 43.216 pontos contra 42.849 pontos de Portugal. Uma vez que cada triunfo 0,4 pontos, isso significaria que Portugal poderia já suplantar os russos esta noite. Portugal tem as cinco equipas em prova no total das competições europeias, sendo que a Rússia conta apenas com quatro emblemas para defender a sua posição no ranking.