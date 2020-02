Mobile World Congress vai realizar-se apesar da ausência de 45 empresas

A associação organizadora (GSMA) da Mobile World Congress, um dos maiores eventos de tecnológicos do mundo, que decorre desde 2006 em Barcelona, decidiu manter para já o plano de realizar a edição de 2020 no final deste mês de fevereiro, entre os dias 24 e 27 de fevereiro, apesar de 45 empresas terem já cancelado a sua participação no evento por receio de propagação do coronavírus.

A informação foi avançada pelos jornais espanhóis. Estava planeada uma reunião extraordinária da GSMA para sexta-feira (14 de fevereiro), mas o conselho geral da associação organizadora reuniu esta quarta-feira de forma extraordinária e decidiu avançar com a realização do evento.

Segundo o TechCrunch estas são as 45 empresas que já confirmaram não ir a Barcelona: A10 Networks; Accedian; Adtran; Amazon; Amdocs; AppsFlyer; ARCEP; AT&T; BT; Ciena; Cisco; CommScope; Dali Wireless; Deutsche Telekom; Ericsson; F5 Networks; Facebook; Gigaset; HMD; iconectiv; Intel; InterDigital; Interop Technologies; KMW Communications; LG; McAfee: MediaTek; Nokia; NTT Docomo; Nvidia; Orange; Radwin; Rakuten Mobile; Royole Corporation; Sony; Spirent; Sprint; STMicroelectronics; Ulefone; Umidigi; Viber; Viavi; Vivo; Vodafone.

Apesar das desistências, a GSMA garantiu ter em curso medidas sanitárias adicionais para a realização do MWC, implementadas ainda antes do mês de fevereiro. Todavia, “vai continuar a procurar assessoria média”, indica o “El País”, analisando a situação continuamente. Ou seja, o evento ainda poderá ser cancelado ou adiado.

Em condições normais, o MWC acolhe mais de 2.500 empresas, reunindo um total de cem mil participantes. O impacto económico para a cidade de Barcelona é avaliado na ordem dos 492 milhões de euros. A GSMA emprega, habitualmente, mais de 42 mil pessoas durante os dias do evento.

O surto do novo coronavírus que foi detetado na China já infetou mais de 45 mil pessoas e provocou a morte a mais de 1.100, mas só um dos óbitos ocorreu fora de território chinês.

A Organização Mundial de Saúde atribuiu na terça-feira o nome Covid-19 à doença provocada pelo novo coronavírus.