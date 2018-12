A Caixa Económica e futuro Banco Montepio vai ter um banco de investimento que se chamará BEM – Banco de Empresas Montepio. Trata-se de um banco de investimento específico para pequenas e médias empresas, com volume de negócios entre 20 e 50 milhões de euros. Carlos Tavares pretende criar um banco que pretende ajudar as empresas a chegar onde chegam as grandes e vai reconverter o actual Montepio Investimento nesse Banco de Empresas Montepio.

“Está a nascer um projeto original na banca de empresas, em Portugal”, diz fonte do banco, que adianta tratar-se de uma “instituição portuguesa” que se chama Banco BEM – Banco de Empresas Montepio, que chega no primeiro trimestre de 2019.

O Montepio pretende ajudar as empresas portuguesas, sobretudo as PME, “que vão poder ter acesso a uma oferta completa, integrada e estruturada que vai muito além do crédito”, diz a mesma fonte. “A banca está muito focada no lado financeiro, mas o Banco BEM vai ter um outro complemento, o lado económico”, garante fonte da instituição liderada por Carlos Tavares. O BEM vai estar estruturado em três áreas.

