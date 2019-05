Moody´s e S&P melhoram rating da Prisa após a compra de 25% da Santillana

A classificação de crédito da Prisa melhorou após a aquisição de 25% da Santillana. Uma vez finalizada a aquisição de 25% da Santillana por parte da empresa espanhola dona do El País e da Media Capital, a agência internacional de notação de risco S&P decidiu subir a classificação do Grupo de “B-” para “B”, com perspetiva estável.

O Grupo Santillana é um grupo editorial espanhol com forte presença na Espanha e na América Latina e vocacionado para livros escolares.

A Prisa foi também classificada pela Moody’s, outra das grandes agências internacionais de rating, com rating “B2”, com perspetiva estável. Esta agência argumenta que “o rating B2 reflete as posições de liderança de mercado da Prisa na área da educação na Espanha e na América Latina, o desempenho resiliente do negócio dos livros escolares e a redução significativa na alavancagem da empresa nos últimos anos após o aumento de capital em

2018 e, mais recentemente, a aquisição dos interesses minoritários da Santillana.

“O rating também reflete a grande exposição da Prisa a mercados emergentes, o que resulta em significativos riscos cambiais e um desfasamento cambial entre o fluxo de caixa e o perfil de dívida da empresa. Além disso, a empresa tem uma exposição significativa à receita de publicidade, o que acreditamos enfraquece perfil empresarial, dada a sua natureza cíclica e vulnerabilidade à ruptura digital a longo prazo “, escreve Laura Perez, a Moody’s Vice President – Senior Credit Officer.

A Prisa conta além disso com o rating da Fitch, que é de “B”, mais uma vez com perspetiva estável.

“Estas avaliações representam um reconhecimento da melhoria significativa da situação financeira do Grupo, assim como da solidez dos seus negócios”, refere o comunicado da Prisa citado pelas agências noticiosas.