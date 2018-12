Moody’s prevê um maior aumento no preço das casas em Portugal

A Moody’s prevê que os preços das habitações em Portugal vão aumentar ainda mais em Portugal, apontando “as condições nos mercados de trabalho – e o alto nível de investimento em imobiliário português por entidades estrangeiras, são as razões principais que sustentam o mercado imobiliário”, diz a agência.

Num relatório enviado esta quinta-feira, Greg Davies, vice presidente e analista sénior da agência de rating, refere que “continuamos a prever inflação nos preços de imobiliário em Portugal entre os próximos 12 a 18 meses, especialmente nas áreas “prime” de Lisboa”.

No entanto, a Moody’s deixa o aviso para as zonas mais nobres das cidades de Lisboa e Porto, nas quais “o mercado imobiliário nessas áreas está a acelerar a um passo fora do normal, especialmente considerando que os níveis de rendimento das famílias não parece ter acompanhado o mesmo crescimento dos preços imobiliários dessas áreas”.

Por outro lado, a agência de rating sublinha que “estas condições de mercado mais favoráveis são positivas para obrigações hipotecárias (‘covered bonds‘) porque o aumento dos preços do imobiliário, tanto reduz o risco de perdas sobre hipotecas imobiliárias (créditos bancários com hipoteca) que apoiam tais transações, como baixam o endividamento, medido pelo ‘Loan-to-Value‘ das carteiras de hipotecas que apoiam essas transações”.