Morreu Jason Dupasquier piloto suíço de ascendência portuguesa

Morreu Jason Dupasquier, piloto luso-suíço de Moto3, de 19 anos de idade. “É com profunda tristeza que informamos a perda de Jason Dupasquier. Em nome de toda a família MotoGP, enviamos o nosso amor à sua equipa, família e entes queridos. Sentiremos a tua falta, Jason. Conduz em paz”, informou a organização do MotoGP este domingo, 30 de maio, através do Twitter.

O piloto suíço de ascendência portuguesa sofreu um aparatoso acidente este sábado na qualificação do Grande Prémio de Itália de Moto3, que envolveu também o japonês Ayumu Sasaki e o espanhol Jeremy Alcoba.

Assistido durante mais de 30 minutos na pista do circuito de Mugello, Dupasquier foi depois transportado de helicóptero para o hospital Carregi, em Florença, onde foi intervencionado de urgência. Após a cirurgia torácica realizada durante a noite devido a uma lesão vascular, um porta voz do hospital tinha afirmado que “as graves lesões cerebrais persistem”.

A equipa de Dupasquier, a Prustel GP tinha já comunicado, através das redes sociais, que a situação do piloto era “crítica” e que não iria correr no Grande Prémio que se disputa este domingo. O compatriota do jovem, Thomas Lüthi, que corre na categoria de Moto2, também anunciou que não disputaria a corrida.

Dupasquier participava pelo segundo ano no Mundial de Moto3 do campeonato de motociclismo de velocidade.