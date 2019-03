Morreu João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria

O antigo secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos morreu esta terça-feira, confirmou fonte próxima ao Jornal Económico. De acordo com o semanário “Sol”, o antigo governante terá sofrido um ataque cardíaco, acabando por não resistir. Tinha 44 anos e era presidente do conselho consultivo da empresa de micromobilidade Flash.

João Vasconcelos integrou a formação inicial do atual Governo, desde 26 de novembro de 2015, assumindo a secretaria de Estado da Indústria no ministério da Economia, então tutelada por Caldeira Cabral. Acabou por sair do governo socialista em julho de 2017, depois de ser constituído arguido pelo Ministério Público no processo que investigou “o pagamento pela Galp Energiade viagens, refeições e bilhetes para diversos jogos da seleção nacional no Campeonato Europeu de Futebol de 2016”.

Na sequência da investigação ao chamado caso “Galpgate”, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa recusou um pedido de suspensão provisória do processo contra Vascncelos e os antigos secretários de Estado Rocha Andrade e Jorge Costa Oliveira, bem como contra o ex-assessor de António Costa, em dezembro de 2018.Os acusados poderão vir a ser acusados pelo crime de recebimento indevido de vantagem.

O antigo secretário de Estado da Indústria ficou conhecido por ter estado à frente da vinda para Portugal da feira tecnológica Web Summit, um encontro mundial dedicado às novas tecnologias usado como uma montra para muitas startup, pequenas empresas em início de atividade com grande potencial de crescimento.

Foi ainda diretor executivo da Startup Lisboa, Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, de 2011 até 2015, responsável pelo LIDE Empreendedorismo, associação com foco na promoção da sustentabilidade e responsabilidade social nos negócios e nas empresas.

Antes, foi adjunto e assessor do gabinete do Primeiro-Ministro, com responsabilidade na área dos assuntos regionais e economia, entre 2005 até 2011 e vice-Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), entre 1999 e 2005.

O ex-secretário de Estado administrou várias empresas familiares nos sectores do Turismo e Serviços e foi ainda mentor de vários programas de aceleração empresarial, tal como o Startup Pirates, Founder Institute, Lisbon Challenge e Seedcamp.