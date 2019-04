Mosteiro de Arouca vai ser um hotel

O Mosteiro de Arouca vai ser reconstruído e no seu lugar irá surgir uma unidade hoteleira. O contrato de concessão foi assinado esta terça-feira, segundo informaram as secretarias de Estado do Turismo e da Cultura, numa nota enviada à imprensa, no âmbito do programa Revive.

O concurso foi ganho pelo grupo MS Hotels & Resorts, sendo a concessão válida para os próximos 50 anos. O investimento total para a recuperação do espaço encontra-se estimado em 3,5 milhões de euros e uma renda anual de 42 mil euros. Esta nova unidade hoteleira será de 4 estrelas e vai ter entre 60 a 70 quartos, spa, piscina interior e exterior e corte de padel, sendo que será também construído um restaurante.

Este é o sétimo concurso a ser adjudicado no âmbito do Revive, estando atualmente abertos cinco concursos: Casa de Marrocos, em Idanha-a-Velha; Convento do Carmo, em Moura; Mosteiro de Lorvão, Penacova; Quinta do Paço de Valverde, em Évora e Castelo de Vila Nova de Cerveira. Os próximos imóveis a serem lançados a concurso vão ser o Paço Real de Caxias (Oeiras), o Mosteiro de São Salvador de Travanca (Amarante) e o Forte da Barra (Aveiro).

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, acredita que “a conversão deste espaço não utilizado do Mosteiro de Arouca num hotel mostra a dinâmica do programa Revive e a capacidade que o Turismo está a ter de alargar ao longo de todo território e de ser um instrumento de desenvolvimento regional”.

Já a secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, salienta que “com a concessão do Mosteiro de Arouca, que agora se concretiza, será possível valorizar a herança histórica deste Monumento Nacional classificado e aproximá-lo dos cidadãos. O programa Revive garante, assim, a reabilitação deste importante património, devolvendo-lhe centralidade e atratividade”.

O Mosteiro de Arouca foi fundado no século XII pela Ordem de Cister e está na posse do Estado desde 1834 (ano em que foram extintas as ordens religiosas). Manteve funções religiosas até 1886, ano da morte da última freira. O imóvel localizado no centro da Vila de Arouca, está classificado como monumento nacional desde 1910.