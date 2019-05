Mota-Engil e Altri afundam PSI20 para ‘maré vermelha’ europeia

O principal índice bolsista português, PSI 20, encerrou a sessão desta terça-feira a desvalorizar 1,29%, para 5.233,02 pontos, seguindo a tendência vermelha europeia.

A afundar a bolsa nacional estiveram a Mota-Engil, que caiu 3,82%, para 2,16 euros e a ALTRI, que desceu 3,42%, para 7,13 euros. Em terrenos negativos estiveram também a Navigator (1,54%), para 3,70 euros e os CTT (1,171%), para 10,32 euros, no dia em que decidiram contestar as novas regras impostas pela Anacom para o sistema de medição dos indicadores de qualidade do serviço universal postal.

Quem conseguiu escapar a esta onda vermelha foi a Ibersol que subiu 1,03%, para 7,88 euros e a Jerónimo Martins que cresceu 0,39%, para 14,01 euros.

As principais praças europeias foram afetadas pelo rescaldo dos efeitos que os tweets do Presidente Trump causaram nas perspetivas dos investidores e que obrigaram os mesmos a reformularem os investimentos em relação à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, o que se traduziu na adoção de uma postura mais defensiva.

Na Alemanha, o DAX desceu 1,57%, no Reino Unido, o FTSE 100 caiu 1,70%, o francês CAC 40 desvalorizou 1,60%, o holandês AEX depreciou 1,22%. Em Espanha, o IBEX35 desceu 0,98% e o italiano FTSE MIB caiu 0,91%.

A cotação do barril de Brent caiu 1,59%, para 70,11 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desceu 1,48%, para 61,33 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valorizou 0,11%, para 1,11 dólares.