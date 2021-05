MotoGP: Fabio Quartararo vence Grande Prémio de Itália e Miguel Oliveira termina no 2º lugar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou o Grande Prémio de Itália, disputado este domingo, no 2º lugar, depois de ter arrancado do 7º lugar da grelha de partida. A corrida foi vencida por Fabio Quartararo (Yamaha), que partiu da pole position, na corrida disputada no Autodromo Internazionale del Mugello.

Miguel Oliveira, pilotando uma KTM, ficou a 2.592 segundos do vencedor da corrida. No 3º posto ficou Joan Mir (Suzuki), atual campeão do mundo em título. Johann Zarco (Ducati) e Brad Binder (KTM), ficaram no 4º e 5º lugar.

O Grande Prémio de Itália foi a sexta corrida da temporada de um total de 22 corrida. Foi também o melhor resultado da temporada alcançado por Miguel Oliveira, superando o 11º lugar do Grande Prémio de Espanha, no Circuito de de Jerez, a quarta corrida da época.

Com este 2º lugar Miguel Oliveira, no campeonato de MotoGP, passa a somar 29 pontos, o que lhe coloca no 10º lugar da tabela classificativa, que é liderada por Fabio Quartararo, com 105 pontos. No 2º lugar está Johann Zarco (81 pontos) e no 3º lugar aparece Francesco Bagnaia (Ducati) com 79 pontos.