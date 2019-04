Nabeiro convida startups a desenvolverem pilotos para as empresas do grupo

O grupo Nabeiro – Delta Cafés tem um novo programa de inovação global que pretende modernizar a empresa e implementar soluções estratégicas ligadas à sustentabilidade e ao relacionamento com os clientes. Desenvolvido pelo centro interno Diverge, em parceria com a consultora iMatch, o “DisrUPtion” desafia startups portuguesas e internacionais a contribuir com ideias.

Os empreendedores com os pilotos que se enquadrem melhor na cadeia de valor da empresa terão a oportunidade de trabalhar com o grupo Nabeiro. Apesar de a iniciativa estar essencialmente focada quatro áreas – produto, impacto responsável [sustentabilidade], interação com o consumidor e novas experiências [conectividade e fidelidade do cliente à empresa] –, a multinacional fundada por Manuel Rui Azinhais Nabeiro está disponível para receber sugestões de todos os empreendedores que tenham uma boa ideia que não se inclua neste conjunto de segmentos.

“Encaramos o futuro com um espírito empreendedor, procurando ser um agente ativo enquanto impulsionador de ideias a nível nacional e internacional, fomentando a inovação em diferentes áreas de negócio e concretizando as próprias ideias das startups, que acreditamos poderem ser fundamentais para o desenvolvimento económico do nosso negócio”, afirma o administrador Rui Miguel Nabeiro, em comunicado.

No final do verão, os concorrentes terão a oportunidade de melhorar os seus produtos/serviços e de os adaptar ao contexto da empresa sediada em Campo Maior, sendo que poderão também validar os pilotos em ambiente real, com parceiros e clientes. Ademais, três startups terão oportunidade de participar num evento internacional ligado a este ecossistema, de forma a mostrarem os resultados dos seus projetos.

Quais os critérios de elegibilidade?

Equipa (capacidades, experiência e diversidade/suficiência de recursos)

(capacidades, experiência e diversidade/suficiência de recursos) Qualidade do projeto (criatividade/originalidade, inovação e design de experiência do utilizador)

do projeto (criatividade/originalidade, inovação e design de experiência do utilizador) Utilidade (valor agregado e relevância para as atividades desenvolvidas pela Nabeiro)

(valor agregado e relevância para as atividades desenvolvidas pela Nabeiro) Modelo de negócio (viabilidade comercial e potencial de crescimento)

de negócio (viabilidade comercial e potencial de crescimento) Viabilidade técnica, operacional e comercial

Calendarização do programa

Até 29 de maio – Inscrições

– Inscrições 17 de junho, 24 de junho, 28 de junho e 1 de julho – Pitch das 24 empresas selecionadas no espaço Now_Beato, ao lado do Hub Criativo do Beato, em Lisboa. Depois destes quatro momentos de apresentações, apenas seis startups passam à próxima fase [matchUP]

– Pitch das 24 empresas selecionadas no espaço Now_Beato, ao lado do Hub Criativo do Beato, em Lisboa. Depois destes quatro momentos de apresentações, apenas seis startups passam à próxima fase [matchUP] 11 e 12 de julho – “Speed dating” entre mentores e startups

– “Speed dating” entre mentores e startups 9 a 13 de setembro – Semana de ‘mergulho’ no mundo de Nabeiro, para compreender as insígnias que fazem parte do grupo, histórico, desafios e valores

– Semana de ‘mergulho’ no mundo de Nabeiro, para compreender as insígnias que fazem parte do grupo, histórico, desafios e valores 23 a 27 de setembro – Oportunidade de reformular a solução/modelo de negócio, para o adequar melhor ao grupo Nabeiro, com base nos ensinamentos dos mentores e na informação recolhida da fase anterior

– Oportunidade de reformular a solução/modelo de negócio, para o adequar melhor ao grupo Nabeiro, com base nos ensinamentos dos mentores e na informação recolhida da fase anterior 14 a 18 de outubro – Testes e reformulações em focus group’s

Presente em Espanha, França, Luxemburgo, Angola, Suíça, China e Brasil, o grupo Nabeiro conta com diversas empresas no ramo agroalimentar (Adega Mayor, Novadelta, Qampo, Torrefacção Camelo), indústria e serviços (Angonabeiro, Nabeirauto, Nabeirotrans, Tecnidelta, Toldiconfex), imobiliário (Nabeirimóvel), turismo (Nabeirotel) e distribuição (Delta Foods Shanghai, Delta Foods Brasil, Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Nabeirodist, Novadelta Espanha, Novadelta França, Novadelta Luxemburgo e Novadelta Suíça).