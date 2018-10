Não sabe como gerir o seu orçamento? Estas apps podem ajudá-lo

Gerir o nosso orçamento atualmente torna-se cada vez mais dificil. Contas acumulam-se, pagamentos são feitos com atraso e o dinheiro que tinha poupado para as férias acaba por ser usado. Se esse é o seu caso, talvez seja melhor começar a pensar em maneiras de gerir melhor as suas economias. A solução pode estar apenas a um descarregamento de distância no seu smartphone.

Conheça algumas das nossas escolhas para as melhores apps de gestão de orçamento, seja para reduzir gastos mensais, verificar seu saldo rapidamente ou economizar algo especial.

Mint

Considerada uma das melhores apps de finanças pessoais pelos especialistas, a aplicação ”Mint” é daquelas que reúne todos os requisitos num só lugar, auxiliando o utilizador a controlar, registar os gastos pessoais e ficar mais consciente das compras e dos pagamentos que faz.

É possível sincronizar as suas contas bancárias e cartões de crédito, assim como as contas mensais e ter tudo convenientemente organizado.

PocketGuard

Como o nome indica, o ”PocketGuard” pode ajudá-lo a controlar os gastos.

Esta aplicação vincula todas as suas contas financeiras e ajuda-o a acompanhar seus gastos tendo em conta o seu orçamento ao longo do mês.

Para além de ser de fácil acesso, é, também, de fácil configuração. Com esta app, pode conectar as suas contas bancárias, gerir as suas faturas e receber sugestões sobre como economizar.

You need a budget

”You Need a Budget” está nesta lista de melhores apps de finanças pessoais por um ótimo motivo: é diferente de todas as outras aplicações que possa conhecer, pois ajuda o utilizador na organização das suas finanças para liquidar as dívidas e sair do endividamento bancário, além de o ensinar a poupar para algum imprevisto.

O que a app faz é simples e funciona, pois não deixa que o utilizador gaste uma quantia que não pode e incentiva-o a viver apenas com os seus rendimentos reais. É uma boa forma de evitar dívidas com cartões de crédito e créditos pessoais.

Wally

Ao contrário dos restantes na lista, o ”Wally” não é o mais fácil de navegar, no entanto, ganha noutro fator: orçamentos.

Com esta app vai poder fazer um tracking dos seus rendimentos e despesas de modo a poder gerar um orçamento para evitar gastos excessivos.

Um dos principais benefícios é o suporte para praticamente todas as moedas estrangeiras, o que o torna uma opção melhor para quem mora fora de Portugal.

Good Budget

Anteriormente conhecido como ”Easy Envelope Budget Aid”, o ”Goodbudget” é uma opção perfeita para casais que desejam partilhar o seu orçamento. Como pode partilhar e sincronizar contas de parceiros de orçamentos a app é ótima para casais com finanças partilhadas.

Quando adiciona uma nova transação, tem a opção de adicionar uma série de detalhes e dividir a despesa em vários envelopes ou orçamentos por categoria

Simple

A ”Simple” é mais do que uma app de orçamentos, é uma conta bancária inteira que substitui a sua antiga conta corrente e tem muitos recursos úteis de orçamento integrados.

Quando o seu orçamento e seu banco residem na mesma app, é muito mais fácil geri-los visto que só tem um lugar para gerir o seu dinheiro.

A ”Simple” rastreia os seus gastos automaticamente e tem uma feature que o motiva a gerir melhor as suas economias. O recurso Safe-to-Spend informa-o se está no caminho certo para o orçamento ou se os gastos atrapalham seus planos.

Personal Capital

A Personal Capital oferece uma solução completa de consultoria de investimentos, um consultor-robo híbrido e um serviço de consultoria humana. Tudo num só e sem pagar um cêntimo.

A aplicação coloca um maior ênfase no lado das ferramentas de investimento, com análise automatizada e gratuita das suas taxas de investimento, classes de ativos e outros detalhes importantes.

Qapital

A Qapital é um aplicativo de gestão inteligente de economias.

Pode conectar as suas contas bancárias à aplicação e estabelecer uma meta de poupança. A app recomenda que sejam feitas transferências automáticas cada vez que seja feito um pagamento; por exemplo, cada vez que gastar dinheiro no supermercado ou num estabelecimento de consumo, pode poupar uma certa quantia.

Pode também configurar alertas que podem interromper pagamentos quando estiver apertado para evitar que fique com a conta descoberta.