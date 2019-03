Não sabe o seu número de eleitor? Agora é só preciso ter o cartão de cidadão

As regras para votar nas eleições em Portugal vão mudar este ano. Uma das principais alterações é que o número de eleitor vai deixar de existir. Para votar a partir de agora, basta ter somente o cartão de cidadão, pois é o número deste documento que vai ser tido em conta nas mesas de voto, onde as distribuições de eleitores será feita por ordem alfabética.

As alterações foram noticiadas este sábado, 2 de março, pelo jornal Expresso, citando informação prestada pela secretária de Estado adjunta e da Administração Interna Isabel Oneto.

Mesmo assim, antes de ir votar deve sempre consultar o seu local de voto e mesa no site oficial www.recenseamento.gov.pt.

Outra mudança importante é que vai ser possível votar antecipadamente, e sem justificações, precisamente uma semana antes: no domingo anterior ao ato eleitoral. Assim, basta enviar o seu pedido por carta ou através do site oficial, sem ter de explicar porque é que quer votar antes, segundo o Expresso.

Outra novidade é que nas eleições europeias vai ter lugar um teste ao voto eletrónico, que vai decorrer nos 14 concelhos do distrito de Évora, com 50 mesas de voto eletrónico. Após o teste, será realizado um relatório com os resultados para ser apresentado no Parlamento, que decidirá o rumo a seguir no futuro, se o voto eletrónico é expandido ou não.

Já os cidadãos com deficiência visual vão passar a contar com uma matriz em Braille nas mesas de voto, que é colocada por cima do boletim, permitindo que estes cidadãos votem de forma autónoma, escreve o Expresso.