Narcotraficante venezuelano usa passaporte com o nome de José Mourinho para fugir

Apesar do telefonema, o presidente brasileiro diz que o seu Governo mantém a política de “não intervenção na economia”. Bolsonaro receia que um aumento do preço do gasóleo cause protestos por parte dos camionistas, tal como aconteceu em maio de 2018. Analistas consideram que decisão faz lembrar a interferência dos governos liderados por Lula da Silva ou Dilma Rousseff na Petrobras.