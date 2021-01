Nasdaq dispara em Wall Street na expectativa dos resultados dos ‘FAANG’

O Dow Jones Industrial Average abriu em queda de 0,32%, nos 30.896,28 pontos, enquanto o Nasdaq 100 valoriza 1,26% para 13.534,6 pontos. O S&P 500 avança 0,30% para 3.852,83 pontos.

A tecnologia continua a impulsionar Wall Street. Esta semana chegam os resultados do FAANG – Facebook, Amazon, Apple e Google que apresentarão os seus números do quarto trimestre nos próximos dias (a Netflix anunciou na semana passada).

A Microsft publicará na terça-feira; o Facebook e a Apple na quarta-feira; e a Alphabet (Google) e a Amazon na próxima semana, terça e quinta-feira, respectivamente.

O Nasdaq continua por isso imparável, depois de subir 4% na semana passada e fechar em máximos, acima dos 13.500 pontos.

Em relação à evolução da pandemia do coronavírus, os dados indicam que a incidência começa a diminuir nos EUA, país que mais avançou na campanha de vacinação.

Em terreno negativo, a farmacêutica Merck cai 0,90% após confirmar-se o seu fracasso no desenvolvimento de uma vacina de dose única contra a Covid-19.

Melhor sorte teve a Moderna (+8,90%). A farmacêutica garantiu em comunicado que a sua vacina contra a Covid-19 é eficaz contra as novas variantes detectadas no Reino Unido e na África do Sul.

Na agenda semanal, além dos resultados, na próxima quarta-feira a Federal Reserve (Fed) publicará o seu comunicado sobre política monetária. Os analistas esperam que o banco central mantenha a sua posição a favor de apoiar a economia durante a pandemia, embora os analistas se concentrem nos possíveis comentários de Jerome Powell sobre a inflação.

Uma possível recuperação dos preços mais rápida do que o esperado é um dos principais receios do mercado em 2021, e os investidores querem saber a postura da Fed.

O crude West Texas cai 0,61% para 51,95 dólares.

O euro deprecia 0,29% para 1,2136 dólares.