Nasdaq lidera ganhos e impulsiona Wall Street

A bolsa de Nova Iorque inverteu a tendência de queda que marcou o início da primeira sessão desta semana e encerrou em terreno positivo, impulsionada pelo setor da tecnologia, ainda que o coronavírus tenha contido os ganhos.

Esta segunda-feira, o S&P 500 subiu 0,73%, para 3.352,00 pontos; o tecnológico Nasdaq ganhou 1,13%, para 9.628,39 pontos; e o industrial Dow Jones avançou 0,60%, para 29.277,05 pontos.

Já são mais 900 as vítimas mortais do coronavírus, sendo que há mais casos de contágio em França e no Reino Unido. A Organização Mundial da Saúde já tinha dito que estamos perante “a ponta do icebergue” no que diz respeito aos casos confirmados fora da China; agora disse que esses casos poderão “deitar achas para a fogueira”.

Ainda assim, o sentimento do mercado e dos investidores nos Estados Unidos foi impulsionado pela economia norte-americana que demonstrou sinais de resiliência depois dos dados sobre a criação de emprego relativos a janeiro publicados na semana passada.

A retoma dos ganhos em Wall Street foi liderada pelas cotadas tecnológicas. No início da sessão, a Apple perdia cerca 0,40% porque a fornecedora da fabricante dos iPhones na China, a Foxconn, ainda não reabriu as portas devido ao coronavírus. A situação poderá ter impacto negativo nas vendas dos smartphones no maior mercado do mundo. Ainda assim, os títulos da empresa tecnológica de Cupertino encerrou a sessão a subir 0,47%.

A fabricante de chips Nvidia subiu mais de 4%, depois de a RBC aumentar o preço-alvo de 258 dólares por ação para 301 dólares por ação. A empresa apresenta resultados esta terça-feira.

Ainda na tecnologia, a Amazon subiu 2,63%, a Netflix ganhou 1,17%, a Facebook avançou 0,34% e a Microsoft acumulou mais de 2,60%.

A Tesla prossegue a tendência de subida e está a negociar nos 771 dólares depois de valorizar mais de 3%. A construtora elétrica de Elon Musk anunciou ter recomeçado a produção de veículos na fábrica na China.

Nas matérias-primas, o coronavírus continua a penalizar o “ouro negro”. Em Londres, o barril de Brent, referência mundial, perde 2% para 53,38 dólares. Nos Estados Unidos, a referência norte-americana, o West Texas Intermediate cai 1,35%, para 49,64 dólares.