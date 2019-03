Nasdaq lidera ganhos em Wall Street no dia em que a Lyft se estreia em bolsa

O otimismo voltou a reinar em Wall Street, com os investidores animados pelos sinais positivos que chegam das negociações entre os Estados Unidos e a China. O Secretário de Estado do Tesouro, Steven Mnuchin, classificou as negociações com Pequim como “construtivas” e os principais índices norte-americanos iniciaram a última sessão da semana a negociar em alta. A impulsionar os ganhos, está ainda a estreia em bolsa da Lyft.

O industrial Dow 30 sobe 0,54% para 25.857,18 pontos e o S&P 500, que já valorizou mais de 12% este trimestre, avança 0,54% para 2.830,52 pontos hoje .

O tecnológico Nasdaq ganha 0,69% para 7.722,44 pontos, no dia em que as atenções estão centradas na entrada em bolsa da Lyft. A plataforma de mobilidade norte-americana, concorrente da Uber, fundada em 2012, por John Zimmer (presidente) e Logan Green (CEO), já tem uma quota de mercado de 39% naquele país.

A empresa fixou o preço da ação em 72 dólares e levantou cerca de 2,3 mil milhões de dólares, superando as expetativas, segundo o New York Times. A plataforma é agora avaliada em 24 mil milhões de dólares.

“A Lyft, como primeira tecnológica a entrar em bolsa, será a primeira a ‘desbravar caminho’ e a definir o apetite pelo risco por parte dos investidores. Estas novas empresas disruptivas, podem ser as novas estrelas tecnológicas, roubando o protagnismo das FAANG”, explica Carla Maia Santos, sales team leader da XTB.

No mercado petrolífero, o brent sobe 1,22% para 67,92 dólares e o petróleo WTI avança 1,96% para 60,46 dólares.

*Cotações retiradas às 13h32