Natal em família, mas também em comunidade. Conheça 7 campanhas solidárias

O Natal é, por tradição, uma altura do ano mais propícia a campanhas solidárias.

Para incentivar os portugueses a participarem em campanhas solidárias, o Estado concede benefícios fiscais em sede de IRS. Assim, quando entregar a declaração dos seus rendimentos de 2018 poderá deduzir 25% do valor doado em dinheiro a instituições sociais, até ao limite de 15% da coleta. Se os donativos forem feitos ao Estado, a dedução é igualmente de 25%, mas sem qualquer limite.

Assim, o ”Montepio” apresenta algumas iniciativas que pode ajudar nesta quadra natalícia e um portal agregador das ações solidárias portuguesas.

Este gesto pela Paz é uma iniciativa da Cáritas que promove a aquisição de uma vela por 1 euro. As velas podem ser adquiridas nas paróquias, escolas, Cáritas Diocesanas, nas lojas Pingo Doce, entre outros locais e devem ser colocadas acesas nas janelas de quem aderir à iniciativa na noite de 24 de dezembro.

Das receitas recolhidas, 65% revertem para famílias e pessoas em situação de fragilidade e os restantes 35% são canalizadas para um projeto internacional.

O programa “Portugal Mais Feliz” cobre várias áreas como a alimentação, apoio financeiro, desenvolvimento de competências pessoais e sociais, integração escolar e/ou profissional, saúde e outras que se revelem necessárias e adequadas.

Trata-se de uma iniciativa que apoia as famílias mais carenciadas e vulneráveis no nosso país. “Tem um carácter inovador, no sentido em que procura soluções, simultaneamente, individuais para cada elemento da família e integradas com os problemas globais que afetam a família no seu todo”, explica a Cruz Vermelha na sua página oficial.

Empresas e particulares optam por estes postais e lembranças para fazerem chegar as suas mensagens de boas festas a clientes, parceiros e amigos. Enviar um cartão ou oferecer um presente Unicef pode fazer a diferença nas vidas de crianças que vivem em condições difíceis em todo o mundo, ao permitir-lhe, por exemplo, o acesso a vacinas e a crescer livre de doenças.

Os cartões e presentes da Unicef podem ser adquiridos no site da instituição.

O catálogo online, em constante crescimento, reúne centenas de produtos e iniciativas dentro do conceito do que é uma compra solidária, nomeadamente produtos, experiências, vales-donativo, leilões, serviços e eventos.

Ao encomendar nesta plataforma, o seu pedido segue direto para a pessoa responsável em cada instituição de solidariedade, ou diretamente para os respetivos parceiros responsáveis pelo envio.

Este portal não retém nenhuma taxa lucrativa sobre as iniciativas de cada instituição de solidariedade e respetivos parceiros, nem fica com qualquer parte do valor dos donativos. O objetivo do projeto é contribuir para a divulgação de campanhas solidárias.

Os associados Montepio (e não só) têm ao seu dispor diversas campanhas solidárias promovidas por parceiros, como Associação Alzheimer, Comunidade Vida e Paz, Girl Move, Corações Com Coroa, Mais Proximidade Melhor Vida, Novo Futuro, MC CEIFAC e MC GAS Porto.

Na sua comunidade

Pode, também, optar por ser solidário na sua comunidade.

As autarquias, as paróquias, as escolas, os grupos de jovens, incluindo os escuteiros, ou o comércio local, preparam nesta época recolhas de alimentos e produtos de higiene, brinquedos, roupa ou donativos com fins beneficentes, ou organizam outras iniciativas como jantares ou festas, para ajudar as instituições de solidariedade social selecionadas localmente. Informe-se e contribua com donativos ou como voluntário.

Em sua casa

Por último, pode promover uma ação solidária na sua casa. Já pensou convidar uma pessoa ou família carenciada para participar na ceia de Natal com a sua família?