Natixis junta-se a grupo bancos que assinou Princípios de Banca Responsável da ONU

A Natixis e o grupo a que pertence (Groupe BPCE – Banque Populaire & Caisse d’Epargne) assinaram um conjunto de Princípios de Banca Responsável perante a Organização das Nações Unidas (ONU), comprometendo-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas.

A Natixis é a divisão internacional de banca empresarial e de investimento, de gestão de ativos, de seguros e serviços financeiros do Groupe BPCE – Banque Populaire & Caisse d’Epargne –, que tem em Portugal o seu Centro de Excelência em IT.

Com a assinatura deste documento, que teve lugar na última Assembleia Geral da ONU, o Groupe BPCE e a Natixis juntam-se a um conjunto de 130 bancos de todo o mundo, que representam mais de 43 mil milhões de euros em ativos, comprometendo-se a assumir um papel crucial para ajudar a garantir um futuro sustentável.

“Já em 2017 o banco lançara um modelo pioneiro no sector para gerir o impacto ambiental das suas transações”, refere a instituição em comunicado.

Tal como aconteceu com os outros bancos que aderiram aos princípios da ONU, “o Groupe BPCE e a Natixis assumem um compromisso de transparência, alinhado com os objetivos globais e locais, e irão focar a sua estratégia no impacto do seu negócio – através da implementação de metas ambiciosas para impulsionar resultados positivos, identificar riscos e fazer face aos mesmos”.

A ONU lançou a carta de Princípios de Banca Responsável e 130 bancos aceitaram aderir. Entre eles a CGD, o Abanca e o Santander. É o acordo mais importante até à data entre o setor bancário e as Nações Unidas.

Na semana passada a Caixa Geral de Depósitos anunciou que era o primeiro banco português Signatário Fundador dos Princípios de Banca Responsável das Nações Unidas

“A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é a primeira entidade do setor financeiro português a tornar-se signatária oficial e fundadora dos Princípios de Banca Responsável, um compromisso redigido por 30 Bancos internacionais, sob tutela da Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI) – uma estrutura única, criada para assegurar a sustentabilidade do setor bancário e desenvolvida através de uma inovadora parceria entre Bancos, a nível mundial”, revelou o banco.

Os Princípios de Banca Responsável definem o papel e o dever do setor financeiro no seu contributo para um futuro sustentável, e de reforço do o seu alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU e pelo Acordo Climático de Paris em 2015.

Estes Princípios, agora subscritos, permitem que os Bancos incorporem as matérias da Sustentabilidade em todas as suas áreas, mas também que consigam identificar os riscos e impactos das suas atividades na economia, no clima, nas comunidades e partes interessadas.

“Viabilizam ainda novas oportunidades de negócio, decorrentes da transição para uma economia circular, com baixas emissões de carbono e pautada por uma maior equidade social”, diz a CGD em comunicado

No comunicado, Paulo Moita de Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos, refere que “ao subscrevermos os Princípios de Banca Responsável firmamos a nossa ambição de assumir um papel de liderança nas finanças sustentáveis em Portugal. A CGD mantém-se como uma referência histórica na associação ao desenvolvimento sustentável, orgulhando-se de ser o primeiro Banco em Portugal a comprometer-se com os Princípios de Banca Responsável da responsabilidade da Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente”.

“A nossa responsabilidade corporativa assenta em princípios, compromissos e valores sobre os quais definimos a nossa estratégia de sustentabilidade, associada ao plano estratégico do Banco e do seu grupo financeiro internacional”, diz o CEO da CGD.

Diz o banco do Estado que o contributo para a sustentabilidade económica, ambiental e social, reflete-se nos nossos negócios, na nossa gestão e cultura organizacional, permitindo um percurso pautado pela criação de valor a longo prazo para clientes, acionistas e para a sociedade como um todo. É o nosso investimento no futuro, hoje, que nos torna resilientes e confiantes para os grandes desafios e oportunidades decorrentes do caminho que faremos com os nossos stakeholders”.