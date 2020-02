Natixis vai recrutar mais 130 colaboradores para o Porto

O Centro de Excelência em IT da Natixis no Porto “vai evoluir para se transformar num hub de inovação (Natixis Innovation Hub), e passará a recrutar outros perfis para além dos tecnológicos. Em 2020, vai integrar 130 novos colaboradores das áreas de Direito, Gestão, Economia e Finanças”, refere o grupo de origem francesa em comunicado.

“A evolução da Natixis em Portugal para um hub de inovação é o resultado do trabalho da equipa que construímos nestes três anos, e reflete a aposta do banco no país. Temos um compromisso de longo prazo e a nossa ambição é continuar a crescer. Internamente, tornámo-nos uma referência para a empresa a nível global, como fonte de novas formas de trabalhar, soluções inovadoras e projetos disruptivos. O Porto transformou-se no segundo hub da Natixis na Europa, logo a seguir a Paris. A nossa missão é continuar a inovar para transformar a banca tradicional”, destaca Nathalie Risacher, Senior Country Manager da Natixis em Portugal e COO da área de Banca Empresarial e de Investimento da Natixis EMEA.

A Natixis instalou o seu centro de excelência em IT no Porto em 2017 “para internalizar grande parte dos seus serviços – até então assegurados por fornecedores externos ou equipas dispersas geograficamente – e, de forma integrada e transversal, dar suporte tecnológico aos serviços do banco em todo o mundo”. Nos dois anos seguintes, recrutou 650 pessoas das áreas de tecnologia de informação. Hoje, o projeto conta já com mais de 800 colaboradores, de oito nacionalidades.

O recrutamento já está a ser realizado, e a Natixis enfatiza que o grupo oferece o desenvolvimento de carreira que inclui a possibilidade de mobilidade interna e internacional; parcerias com universidades; programas de formação técnica e em competências sociais; e metodologias dinâmicas de trabalho, com base na agilidade, na flexibilidade, no empreendedorismo e na criatividade.

A Natixis é a divisão internacional de banca empresarial e de investimento, de gestão de ativos, de seguros e serviços financeiros do Groupe BPCE, o segundo maior grupo bancário em França, com 31 milhões de clientes e duas redes de banca de retalho, Banque Populaire e Caisse d’Epargne.

Com cerca de 16 mil funcionários em 38 países, a Natixis tem uma série de áreas de especialização organizadas em quatro linhas principais de negócio: gestão de ativos e património, banca empresarial e de investimento, seguros e serviços financeiros especializados. Globalmente, em 2019, a Natixis registou resultados líquidos superiores a nove milhões de euros, mais cerca de 6% face ao ano anterior.