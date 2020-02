NAU Hotels & Resorts tem 300 empregos à espera de candidatos

O grupo NAU Hotels & Resorts está a recrutar para as suas unidades do Algarve, Alentejo e Lisboa. As vagas disponíveis, em número de 306, incluem as áreas de cozinha, economato, ‘housekeeping’, manutenção, receção, restauração e SPA.

Em comunicado, o grupo explica que as vagas destinam-se sobretudo a responder às necessidades de recrutamento das unidades localizadas na Herdade dos Salgados e em São Rafael, mas também do empreendimento turístico Salema Beach Village, na praia de Salema, Lago Montargil & Villas, na vila de Montargil, e Palácio do Governador, em Lisboa.

As candidaturas decorrem até 16 de fevereiro no site do grupo, onde os interessados poderão registar-se , indicando a referência da vaga a que se candidatam ou simplesmente respondendo ao formulário de candidatura.

Segundo o documento, quem vier a trabalhar na NAU encontrará um “ambiente atrativo, motivador e desafiante”, assim como “planos de aquisição de competências e desenvolvimento individual e progressão de carreira, com vista à atração e à fidelização de talentos à empresa e à marca”.