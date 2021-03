Navigator inaugura maior central solar fotovoltaica do grupo na Figueira da Foz

A The Navigator Company inaugurou a maior central solar fotovoltaica do grupo, em funcionamento desde janeiro passado no complexo industrial da Figueira da Foz.

Segundo os responsáveis da produtora de pasta e papel, esta nova central solar evita a emissão de 1.296 toneladas de CO2 (dióxido de carbono) por ano.

“A The Navigator Company tem, desde o passado mês de janeiro, uma nova central solar fotovoltaica em regime de autoconsumo instalada no complexo industrial da Figueira da Foz. Este é mais um investimento levado a cabo pela empresa neste domínio, que vem contribuir para a sua estratégia de descarbonização”, assinala um comunicado da empresa.

De acordo com esse documento, “ao ser a primeira empresa portuguesa – e, também, uma das primeiras a nível mundial – a assumir o compromisso de antecipar, em 15 anos, a sua neutralidade carbónica, a The Navigator Company irá ter, até 2035, todos os seus complexos industriais neutros em emissões de carbono, investindo para o cumprimento dessa missão um total de 154 milhões de euros, dos quais 55 milhões de euros, cerca de 35%, já foram efetuados em 2019 e 2020”.

“A nova central fotovoltaica da Figueira da Foz é o quarto projeto da Navigator no domínio da energia solar tendo a empresa investido, globalmente, mais de 4,7 milhões de euros na instalação de 17.200 painéis solares fotovoltaicos, com uma área aproximada de 28.500 metros quadrados”, acrescenta o referido comunicado.

Segundo os responsáveis da Navigator, a nova central da Figueira da Foz tem uma capacidade instalada de aproximadamente 2,6 MW e é composta por 7.700 painéis solares.

Desta forma, passa a ser a maior central do grupo, “ultrapassando a capacidade daquela que se encontra instalada no complexo industrial de Setúbal (2,2 MW)”.

“A nova central vem aumentar a capacidade de produção de energia elétrica renovável com emissões nulas de CO2 da The Navigator Company, e permitirá evitar, por ano, a emissão de cerca de 1,296 toneladas de CO2, contribuindo igualmente para a redução do volume de aquisição de energia à rede elétrica”, explica o comunicado em questão.

A administração da Navigator assinala ainda que “esta central encontra-se instalada na cobertura da área fabril do papel do complexo industrial da Figueira da Foz, ocupa uma superfície de aproximadamente 13.500 metros quadrados e tem uma produção anual de energia estimada de 3.500 MWh, o que equivale ao consumo de 1.327 carros elétricos a percorrer 20 mil quilómetros num ano”.

“A The Navigator Company produz, anualmente, cerca de 2,5 TWh de energia elétrica, mais de 60% a partir de biomassa, sendo responsável em média por cerca de 4% da produção nacional de energia elétrica e de 52% da energia elétrica produzida a partir de biomassa em Portugal. Atualmente, dispõe de quatro centrais fotovoltaicas em regime de autoconsumo – em Setúbal, na cobertura de uma das máquinas de papel, em Pegões, na Herdade de Espirra, em Aveiro, no Raiz – Instituto de Investigação da Floresta e, agora, no complexo industrial da Figueira da Foz – o que lhe permitirá atingir, no final deste ano, cerca de 5 MW de capacidade instalada, a partir da energia solar”, conclui o comunicado da produtora de pasta e papel.