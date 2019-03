Navigator vai distribuir cerca de 0,28 euros por ação em dividendos

A Assembleia Geral Anual da Navigator é no dia 9 de Abril de 2019, pelas 10 horas no Hotel Ritz Lisboa. De entre os pontos em agenda está “proceder à eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2019/2022” e a distribuição de dividendos.

O Conselho de Administração propõe que o lucro líquido das contas individuais, no valor de 228.252.756,82 euros (228,2 milhões de euros) calculado de acordo com as normas IFRS, seja destinado a dividendos por acções em circulação (1.744.931 ações) cerca de 200.003.438,93 euros (200 milhões de euros) o que significa uma distribuição de 0,27943 euros por ação. O montante de dividendos a pagar será ajustado, com o valor a pagar por ação.

A empresa de pasta e papel diz que os lucros retidos somam 5.249.317,89 euros (5,2 milhões) e que a participação dos empregados nos lucros vai até 23.000.000 euros (23 milhões). Sendo que em 2018, a participação nos lucros dos empregados no mesmo universo foi de 17.197.556 euros (17 milhões).

A Navigator fechou 2018 com um resultado líquido de 225,1 milhões de euros, um crescimento de 8% face ao exercício anterior. Uma vez que optou por manter o dividendo, o payout desce para 89%.

A lista de administradores para o novo mandato é composta por, João Castelo Branco, como presidente, e como Vogais: António Redondo; João Paulo Oliveira; José Fernando de Araújo; Nuno Santos; Adriano Silveira; José Miguel Paredes; Manuel Regalado; Maria Teresa Presas; Mariana Rita Belmar da Costa; Paulo Miguel Ventura; Ricardo Pires; Sandra Soares Santos; e Vítor Gonçalves.

A Assembleia Geral Anual da Semapa (holding) a 16 de Abril de 2019, pelas 10 horas e 30 minutos, no Sheraton Lisboa Hotel & Spa, em Lisboa.

De entre os pontos em agenda está “deliberar sobre a ratificação da eleição, por cooptação” de Heinz-Peter Elstrodt, para exercer funções como Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais.