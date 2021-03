Navio encalhado no canal do Suez custa 340 milhões de euros por hora. Fila já vai em 185 navios à espera de passar (com áudio)

Uma equipa de peritos vai iniciar na manhã desta quinta-feira, 25 de março, a tentativa de retirar o porta-contentores Evergreen com 400 metros de comprimentos e 220 mil toneladas que ficou encalhado no Canal do Suez quando fazia a ligação entre a China e o porto de Roterdão nos Países Baixos na terça-feira, informa a “Bloomberg”.

Rebocadores e escavadeiras não conseguiram mover o navio na quarta-feira. A melhor hipótese de fazer o cargueiro voltar a navegar pode acontecer só no domingo ou segunda-feira, quando a maré atingir o pico, segundo Nick Sloane, responsável por re-flutuar o Costa Concordia, o navio de cruzeiro que naufragou em Itália em 2012.

A luta para remover o navio recai sobre a SMIT Salvage BV, uma empresa holandesa, “lendária” segundo a “Bloomberg”, cujos peritos saltam de paraquedas para salvar navios do naufrágio, e são especialistas em salvar navios durante tempestades violentas.

Cerca de 12% do comércio global passa pelo canal, tornando-o tão estratégico que as potências mundiais lutam pela hidrovia desde que foi concluída em 1869. Na quarta-feira, 185 navios aguardavam para cruzar o canal, de acordo com dados de navegação compilados pela “Bloomberg”, enquanto o Lloyd’s Register estima que sejam 165 navios.

Uma estimativa aproximada mostra que este bloqueio está a custar 340 milhões de euros por hora, com base em cálculos do Lloyd’s List, que sugerem que o tráfego marítimo para o oeste vale cerca de 4,1 mil milhões de euros por dia e o tráfego para o leste aproximadamente 3,8 mil milhões.

Cerca de 34 navios porta-contentores fretados pela Maersk Corp. e outras companhias marítimas estão presos no canal ou a caminho. Relatórios preliminares mostram que 10 petroleiros estão a transportar um total de 13 milhões de barris que podem ser afetados pela interrupção.

Os mercados internacionais de petróleo continuam a reagir. Esta quinta-feira o Brent está a cair 1,30% para 63,58 dólares em Londres, enquanto o WTI desce 2,01% para 60,17 dólares em Nova Iorque.