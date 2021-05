Navio-Escola Sagres recebe distinção da SHIP

Um dia antes de assinalar 160 anos de existência, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP) entregou este domingo, 23 de maio, o ‘Prémio Aboim Sande Lemos – Identidade Portuguesa’ ao Navio-Escola Sagres, relativo ao ano de 2019, no âmbito das comemorações do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-navegação, comandada por Fernão de Magalhães e Juan Sebastian El Cano, ambos ao comando de uma frota espanhola. Recebeu o prémio o comandante do NRP Sagres, Maurício Camilo.

“Com este prémio, queremos distinguir um grande homem, um navio carregado de carisma e uma notável instituição” – destacou José Ribeiro e Castro, presidente da sociedade histórica. E acrescentou, citado em comunicado: “Homenageamos o navegador notável que foi Fernão de Magalhães; distinguimos a Sagres, navio-escola que tantos já formou e que constitui fortíssima referência de Portugal no mundo; e curvamo-nos perante a Marinha, instituição exemplar a que o país tanto deve.”

O ‘Prémio Aboim Sande Lemos – Identidade Portuguesa’ foi criado há 34 anos com o objetivo de distinguir quem, em qualquer área de criação artística ou científica portuguesa, tenha contribuído para o robustecimento e a afirmação da nossa identidade e independência. Destina-se a galardoar pessoas singulares ou coletivas que se tenham destacado no âmbito das “Artes e Feitos Excecionais, o que é o caso do NRP Sagres, verdadeiro ex-libris de Portugal no Mundo, embaixada marítima do nosso país”.

A Sociedade Histórica é, estatutariamente, uma associação de utilidade pública vocacionada para a valorização e para a divulgação dos valores nacionais, muito particularmente na área da Língua e da Cultura Portuguesas e Lusófonas. Tem a sua sede, desde a sua fundação, em 1861, no Palácio da Independência, antigo Palácio dos Condes de Almada, onde procura, “desde então, desenvolver uma diversificada e intensa atividade, através de iniciativas como sessões comemorativas das grandes datas nacionais, cursos, exposições, palestras, concertos, concursos, seminários, viagens de estudo, etc.