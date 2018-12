NCAP: Estes são os carros mais seguros de 2018

A segurança dos automóveis é um dos critérios mais importantes a ter em conta na hora de comprar um carro novo. Os outros critérios a ter em conta, além do gosto pessoal de cada um, são o preço, o design e, claro, o consumo de combustível.

Em termos de segurança, o laboratório Euro NCAP, elaborou a sua já habitual lista com os carros mais seguros deste ano, que pode consultar na fotogaleria em baixo. A tabela foi elaborada tendo em conta a análise à segurança dos passageiros – adultos e crianças -, à proteção dos peões em caso de embate e ainda ao sistema de assistência de segurança do próprio veículo, e apenas entraram os que obtiveram as melhores pontuações.

A Euro NCAP testa a segurança dos veículos simulando condições de acidentes que vão desde embates frontais a 50 km/h, laterais a 30 km/h e até à simulação de atropelamentos que testam os sistemas automáticos de travagem do veículo.