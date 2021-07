Neemias Queta eleito em 39.º do ‘draft’ da NBA pelos Sacramento Kings

Em entrevista nesta “Fast Talk” da JE TV, o vice-presidente de Operações da NBA na Ásia faz a antevisão do draft da liga norte-americana de basquetebol norte-americana e considera muito otimista pensar que o português Neemias Queta possa ser escolhido no top-20. “Não é o fim do mundo se não for escolhido”, adverte Carlos Barroca.