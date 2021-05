Negócio entre a Imperial e a Chocolates Valor já foi concluído

A empresa espanhola Chocolates Valor confirmou esta quarta-feira a conclusão do processo de compra da Imperial.

Em comunicado, a Imperial agradece aos consumidores portugueses o “apoio e lealdade de todos estes anos” para com a empresa, assim como para com as suas marcas conceituadas.

A Imperial confirma que vai passar a integrar no imediato o grupo empresarial Valor. A empresa portuguesa responsável por marcas como a Regine e a Pantagruel com quase 90 anos de história, foi agora comprada pela empresa líder no sector do chocolate em Espanha. Esta é a primeira operação internacional da Chocolates Valor e está enquadrada no plano estratégico trienal, corroborando o compromisso da empresa com a expansão iniciada há várias décadas, em que os produtos já estão presentes em mais de 60 países.

“A aquisição da Imperial é um momento importante para nós, é a concretização de um sonho. Tratou-se de uma decisão cuidada e que resultou do facto de termos encontrado uma empresa com a qual nos identificamos e que nos complementa. O nosso roadmap integra o crescimento orgânico e inorgânico, e nesse sentido analisámos inúmeras propostas para encontrar o parceiro de viagem perfeito”, destaca Pedro López, presidente executivo da espanhola Chocolates Valor.

Segundo a empresa espanhola, a Imperial complementa o seu negócio devido à relevância de Portugal e pela estrutura fabril e produtos já consolidados no mercado.

A assessoria jurídica esteve a cargo da Cuatrecasas.