‘Neverland’. Como a propriedade de Michael Jackson desvalorizou 88 milhões em quatro anos

‘Neverland’, a propriedade onde residia o cantor Michael Jackson, falecido em 2009, encontra-se à venda por 27 milhões de euros, conta o jornal “Expansión” esta quinta-feira.

Esta é a segunda vez em que o espaço onde o músico viveu durante 15 anos se encontra no mercado, depois de ter sido colocada para venda em 2015, por 115 milhões de euros. Quatro anos depois, a propriedade desvalorizou 88 milhões de euros.

Esta queda de 70% no preço poderá estar relacionada com o recente e polémico documentário ‘Leaving Neverland’, que a HBO acaba de estrear, no qual dois homens afirmam terem sido abusados por Michael Jackson quando eram crianças, o que já levou a uma ação judicial dos herdeiros do cantor e abriu uma profunda divisão entre os fãs do artista pop.

Apesar do lançamento de ‘Leaving Neverland’ coincidir com o regresso ao mercado da propriedade, numa operação iniciada pelo advogado da família Jackson, Howard Weitzman, este assegurou ao “Wall Street Journal” que a redução do preço não está relacionada com divulgação do documentário.

A ‘Neverland’, propriedade dos herdeiros de Michael Jackson e da imobiliária Colony Capital (que comprou parte da hipoteca) fica localizada em Los Olivos, a cerca de 60 quilómetros de Santa Barbara, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos foi adquirida por Michael Jackson em 1987, ao empresário William Bone por 17 milhões de euros.

As enormes instalações foram palco de um dos casamentos da atriz Elizabeth Taylor, chegaram a ter um parque de diversões com uma montanha-russa, uma roda gigante e ainda um jardim zoológico, já retirado. A mansão principal ocupa 1.114 metros quadrados e possui seis quartos, além de uma habitação para os empregados.