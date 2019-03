Netflix, HBO ou Amazon: Qual é o melhor serviço de streaming de filmes e séries?

É inegável que o modo como vemos televisão mudou radicalmente nos últimos anos. Se é que ainda vemos os nossos programas favoritos na televisão, pois há quem já use preferencialmente o tablet ou o telemóvel para acompanhar a série do momento ou ver o filme de que toda a gente fala. É o streaming no seu esplendor, assente na rápida expansão das ligações de internet rápida.

De momento, em Portugal, com a chegada da HBO no passado mês de fevereiro, são três as opções principais de streaming disponíveis para os consumidores portugueses, sem contar com o NPlay, exclusivo para clientes da NOS: à produtora da famosa série Guerra dos Tronos junta-se a Netflix, que chegou a Portugal em outubro de 2015, e a Amazon Prime Video, disponível desde dezembro de 2016. Para breve está também a chegada da Disney+, o serviço de streaming da Disney, que deve estrear no final deste ano.

Uma questão de gosto



A escolha de um serviço de streaming de vídeo vai estar sempre bastante dependente do gosto pessoal de cada utilizador e que conteúdos prefere. É melhor a “Guerra do Tronos” da HBO, a “Stranger Things” do Netflix, ou o “The Grand Tour” da Amazon? Tudo depende dos seus gostos pessoais. À parte disso, existem outros aspetos que são sempre importantes:

– Preço;

– Resolução e qualidade de imagem dos vídeos;

– Forma como é feita a navegação e localização dos diferentes vídeos;

– Quantidade de aparelhos e streams simultâneos que pode fazer;

– Forma como consegue gerir os dados móveis.

Encontrámos algumas diferenças substanciais. Numa linha: o serviço Ultra-HD da Netflix é melhor, ao passo que a melhor relação qualidade/preço pertence à Amazon Prime Video, embora este último peque por uma fraca adaptação dos conteúdos ao nosso idioma. Compare os 3 serviços de streaming.

3 serviços em confronto



Netflix: o melhor serviço de streaming

O Netflix é o serviço mais competente, mas também o mais caro: o plano mais completo, o Ultra-HD, que permite o acesso a vídeos 4K (HDR nalguns casos) e a 4 streams simultâneos é algo dispendioso (€ 13,99 mensais).

Caso queira manter ou aderir ao Netflix, o plano Standard, a € 10,99 mensais, com vídeos Full-HD e 2 streams simultâneos, será o mais equilibrado. A qualidade de imagem destes vídeos Full-HD é já bastante elevada.

Independentemente do plano escolhido, o Netflix possibilita um período experimental de 30 dias (tem de associar um meio de pagamento). É também o melhor serviço no que concerne à compatibilidade com os vários equipamentos, como as caixas descodificadoras da Vodafone e MEO, todas as plataformas de SmartTV mais recentes, consolas de jogos recentes e diversos leitores multimédia. Nem todos os vídeos podem ser descarregados para visualização offline, para poupar dados móveis. No entanto, quando aceder por dados móveis, é possível escolher o nível de qualidade ou até mesmo bloquear por completo o uso de dados móveis.

Amazon destaca-se pela relação entre qualidade e preço

Nos primeiros 6 meses, a mensalidade é de apenas € 2,99 e, após esse período, passa para os € 5,99, incluindo vídeos 4K (vários em HDR) – algo que no caso do Netflix apenas é possível no plano mais caro – e dois streams simultâneos.

Tal como se verifica no Netflix, também a compatibilidade com os diversos aparelhos é notável, à parte da ausência das caixas descodificadoras dos operadores de TV por subscrição. Este serviço apresenta ainda as mais completas opções de gestão de dados móveis. Todos os vídeos podem ser descarregados, pode escolher o nível de qualidade e selecionar qual o armazenamento a usar.

O ponto menos positivo do Amazon Prime Video é mesmo o facto da maioria das legendas não estarem disponíveis em Português de Portugal, mas sim Português do Brasil. E, no caso dos conteúdos infantis, o problema torna-se maior, porque o mesmo acontece com a dobragem.

HBO é a opção menos interessante

Menos interessante, para já, é o streaming da HBO. Diferencia-se dos outros dois serviços pela menor compatibilidade com aparelhos e opções de gestão dos dados móveis insuficientes: nem todos os vídeos podem ser descarregados e não permite escolher o nível de qualidade das transferências, nem o local onde são armazenadas. A qualidade de imagem é inferior à do Netflix e à do Amazon Prime Video, para o mesmo nível de resolução (no caso de vídeos Full-HD nestes 3 serviços).

Serviços de streaming Serviço Netflix (Ultra-HD) Netflix (Standard) Netflix (Base) Amazon Prime Video HBO Mensalidade € 13,99 € 10,99 € 7,99 € 5,99 € 4,99 Resolução máxima dos vídeos Ultra-HD Full-HD SD Ultra-HD Full-HD Vídeos em HDR ✔ ✔ Período experimental (dias) 30 30 30 7 30 N.º equipamentos associados n.a. n.a. n.a. n.a. 5 N.º de reproduções simultâneas 4 2 1 2 2 Compatibilidade com aparelhos Gestão da subscrição e definições Gestão de consumo de dados móveis Catálogo (séries) Catálogo (filmes) Catálogo (documentários) Navegação e utilização Apreciação global

Acesso ao serviço por equipamento



O acesso através do browser e de apps nos smartphones e tablets é sempre uma opção de acesso a serviços de streaming, mas a possibilidade de aceder diretamente através de uma SmartTV, de uma consola de jogos, da caixa descodificadora do serviço de TV subscrito ou de um leitor multimédia de que disponha, podem ser aspetos importantes para muitos utilizadores, pois tornam o acesso bastante mais cómodo.

Netflix

– Smartphones: Android (possibilidade de “cast”) e iOS (Apple iPhone/iPad).

– Caixas descodificadoras de serviços de TV pagos: Vodafone (Canal 105) e MEO (Canal 88).

– Smart TVs: presente em todas as principais plataformas de Smart TV.

– Consolas de jogos: Sony PlayStation (PS3, PS4, PS4 Pro), Microsoft Xbox (One, X).

– Leitores multimédia: Apple TV, baseados no SO Android TV e na maioria dos sistemas baseados em Linux.

Amazon Prime Video

– Smartphones: Android (sem possibilidade de “cast”) e iOS (Apple iPhone/iPad).

– Caixas descodificadoras de serviços de TV pagos: não.

– Smart TVs: presente em todas as principais plataformas de Smart.

– Consolas de jogos: Sony PlayStation (PS3, PS4, PS4 Pro), Microsoft Xbox (One, X).

– Leitores multimédia: Apple TV, leitores com Android TV, Roku e Fire TV stick.

HBO

– Smartphones: Android (possibilidade de “cast”) e iOS (Apple iPhone/iPad).

– Caixas descodificadoras de serviços de TV pagos: Vodafone (Canal 106).

– Smart TVs: LG webOS e Android TV (Sony e Philips).

– Consolas de jogos: Sony PS4 / PS4 Pro.

– Leitores multimédia: Apple TV, leitores com Android TV.

A app do Netflix está disponível em quase todos os aparelhos mais recentes, sendo imbatível, ao dia de hoje, neste critério. Segue-se de perto a Amazon Prime Video, igualmente com grande taxa de disponibilidade. Distingue-se do Netflix, somente na não inclusão em nenhuma set-top box dos operadores de TV paga e ao não integrar num leque tão vasto de leitores multimédia. Finalmente, e com espaço para melhorias, a app HBO, no que se refere às Smart TV, apenas está presente no sistemas webOS (LG) e Android TV (Sony e Philips).

Período experimental e tarifários



Netflix

– Tempo de trial: 1 mês e apenas ao associar meio de pagamento.

– Facilidade em gerir/cancelar subscrição: é simples, pois no perfil-conta, pode cancelar subscrição, alterar plano subscrito e meios de pagamento.

Amazon Prime Video

– Tempo de trial: 7 dias e apenas ao associar meio de pagamento.

– Facilidade em gerir/cancelar subscrição: é fácil aceder em perfil – contas e configurações.

– O Amazon Prime Video tem um período experimental de 7 dias, após isso, o preço é de € 2,99 mensais durante 6 meses e passa depois a € 5,99 mensais.

HBO

– Tempo de trial: 1 mês e ao associar meio de pagamento.

– Facilidade em gerir/cancelar subscrição: é muito simples o acesso e as opções são apresentadas de forma clara e acessível.

Apenas o Netflix conta com mais do que um plano de subscrição. A opção influencia o número de streams em simultâneo que podem ser feitos e a resolução máxima dos conteúdos.

Netflix

– Tarifário 1 (Base): mensalidade de € 7,99; sem limite para o n.º de equipamentos que podem ser associados; só 1 equipamento a reproduzir; resolução máxima dos vídeos em SD.

– Tarifário 2 (Standard): mensalidade de € 10,99; sem limite para o n.º de equipamentos que podem ser associados; 2 equipamentos podem reproduzir em simultâneo; resolução máxima dos vídeos em Full-HD.

– Tarifário 3 (Ultra-HD): mensalidade de € 13,99; sem limite para o n.º de equipamentos que podem ser associados; 4 equipamentos podem reproduzir em simultâneo; resolução máxima dos vídeos em 4K (HDR).

Amazon Prime Video

Mensalidade: € 5,99 (€ 2,99 durante os primeiros 6 meses); sem limite para o n.º de equipamentos que podem ser associados; 2 equipamentos podem reproduzir em simultâneo; resolução máxima dos vídeos em 4K (HDR).

HBO

Mensalidade: € 4,99; 5 equipamentos podem ser associados; 2 equipamentos podem reproduzir em simultâneo; resolução máxima dos vídeos em Full-HD.

Ver conteúdos offline

Todos os serviços permitem descarregar títulos quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi para poder depois visualizar a qualquer altura, sem gastar dados móveis. Dito isto, apenas no caso do Amazon Prime Video, isto foi possível fazer em todos os conteúdos que ensaiamos; já com a HBO e Netflix, apenas alguns dos conteúdos podem ser descarregados. É ainda muito útil poder escolher qual o nível de qualidade que se quer usar aquando do stream a partir dos dados móveis. O consumo de dados móveis na reprodução de vídeo é bastante elevado.

Consumos anunciados



Netflix: em HD até 3 GB/hora e 7 GB/hora em 4K. Na app android/iOS pode escolher fazer o stream com um nível de qualidade mais baixo, para reduzir a quantidade de dados móveis (“economizar dados” significa cerca de 0,3 GB/hora).

No serviço Netflix, nem todos os títulos podem ser descarregados. É possível escolher o nível de qualidade das descargas e logo o espaço que vão ocupar. Podemos ainda definir se queremos guardar os vídeos transferidos na memória interna ou no cartão de memória. Em relação aos dados móveis, é possível escolher o nível de qualidade ou mesmo, bloquear por completo o uso de dados móveis.

Amazon Prime Video: 0,46 GB/hora; na definição de qualidade máxima, usando a opção “economia de dados”, o valor desce aos 0,14 GB/hora.

Todos os vídeos podem ser descarregados e pode escolher o nível de qualidade. É dada a indicação do espaço que o conteúdo vai ocupar. Podemos ainda selecionar qual o armazenamento a usar (memória interna do telemóvel ou cartão de memória). Em relação aos dados móveis, é possível escolher o nível de qualidade ou até bloquear por completo o uso de dados móveis.

HBO: 900 MB a 1,2 GB/hora para vídeos HD.

No serviço HBO, nem todos os vídeos podem ser descarregados. Não permite escolher o nível de qualidade das transferências, nem o local onde são armazenadas. As opções de gestão do uso dos dados móveis são realmente insuficientes. Não pode escolher o nível de qualidade dos vídeos ou bloquear por completo o uso de dados móveis. A única salvaguarda é a “pop-up” que surge sempre que vai iniciar a descarga de um vídeo, quando a usar dados móveis.

Catálogos de conteúdos



A nossa análise foi feita com base nos catálogos presentes a 15 de fevereiro. A quantidade de séries, documentários e filmes é uma aproximação, pois, ao usar os motores de busca dos serviços, existem algumas duplicações (por exemplo: filmes que são igualmente documentários, séries de comédia e que também surgem nos policiais). Atribuímos uma avaliação relativa à quantidade de títulos disponíveis, mas é apenas um indicador. Mais importante é a qualidade dos conteúdos e o facto de se identificar com os mesmos. Por isso, apresentamos uma listagem dos títulos apresentados como os mais populares para cada uma destas plataformas.

Netflix

– A quantidade de séries disponível é muito elevada. Contabilizámos um pouco mais de 1000 títulos.

– Elevada quantidade de documentários. Contabilizamos um pouco mais de 600.

– Quantidade de filmes muito elevada. Contabilizamos quase 1500 destes.

Conteúdos mais populares do Netflix (* são as produções próprias):

Séries

13 Reasons Why

Stranger Things *

Prison Break

Black Mirror *

Bloodline *

Breaking Bad

The Crown *

Friends

Gossip Girl

House of Cards *

How I met your Mother

La Casa de Papel *

Modern Family

Narcos *

Orange is the New Black *

Filmes

Black Mirror: Bandersnatch *

Operation Finale *

Aniquilação *

Harry Potter (todos os títulos)

Get Out

Gone Girl

Argo

The Revenant

Gladiador

Sete Anos no Tibete

50 Sombras de Grey

Snatch

Birdman

Diário da nossa paixão

The Ballad of Buster Scruggs *

Infantis

Vaiana

Panda do Kung-fu

Zootrópolis

Porquinha Peppa

As Aventuras de Tintin

Patrulha Pata

Trolls

Dinossauro

A Ovelha Choné

Wallace e Grommit

Shrek

À Procura de Nemo

Up-Altamente

Angry Birds

Madagáscar

Amazon Prime Video

– A quantidade de séries disponível é suficiente para a grande maioria dos utilizadores. Contabilizámos um pouco mais de 500 títulos.

– O número de documentários é extremamente reduzido. Registámos a presença de cerca de 50 destes.

– A quantidade de filmes disponíveis é vasta e contabilizámos mais de 700 títulos.

Conteúdos mais populares do Amazon Prime Vídeo (* são as produções próprias):

Séries

This is Us

Seinfeld

The Office (US)

Two and a Half Men

30 Rock

Mr Robot

Lei e Ordem

The Marvelous Mrs Maisel *

The Grand Tour *

Downtown Abbey

Heroes

NCIS

The Romanoffs *

Fear the Walking Dead

Friday Night Lights

Filmes

Homem em Fúria

O Padrinho (todos os títulos)

Clube de Combate

Perto Demais

Marley & Eu

Melhor é Impossível

Era uma vez na América

Taxi Driver

Apanha-me se puderes

O Resgate do Soldado Ryan

2012

Filadélfia

O Código da Vinci

Este país não é para velhos

Distrito 9

Infantis

Alvin e os Esquilos

Bob Esponja: o Filme

Rango

Hotel Transilvânia

Chovem Almôndegas

Aliens no Sotão

Karate Kid

O Último Airbender

Balbúrdia na Quinta

Dora a Exploradora

Porquinha Peppa

Patrulha Pata

O Panda do Kung-fu: o Destino do Guerreiro

Bob o Construtor

Lego Ninjago: o Filme

HBO

– A quantidade de séries disponível é a mais reduzida de entre os 3 serviços. Contabilizámos um pouco mais de 200 títulos.

– O número de documentários é algo reduzido, contamos cerca de 180 destes.

– A quantidade de filmes é suficiente para muitos dos utilizadores. Contabilizámos um pouco mais de 500 destes.

Conteúdos mais populares do HBO (* são as produções próprias):

Séries

A Guerra dos Tronos *

True Detective *

O Sexo e a Cidade *

Westworld *

A Teoria do Big Bang

Legacies

Big Little Lies *

Girls *

Os Sopranos *

Diários do Vampiro

Veep *

A Amiga Genial *

Krypton *

Sete Palmos de Terra *

The Wire *

Filmes

Brexit

Mulher-Maravilha

Rio 2

Harry Potter (todos os títulos)

Pesadelo em Elm Street

Eu sou a Lenda

A Origem

Gru – o Maldisposto

The Departed – Entre Inimigos

A Ressaca

2012

Gladiador

Rio

Crepúsculo (todos os títulos)

O Grande Gatsby

Infantis

Porquinha Peppa

Idade do Gelo (todos os títulos)

Rio

Shrek

Gru- O Maldiposto

Pocoyo

Masha e o Urso

Patrulha pata

Panda do Kung-Fu

Ruca

Bob O Construtor

Como treinares o teu Dragão

A Ovelha Choné

Garfield

Winx

Vai de viagem na Europa? Mantém o acesso ao catálogo



Quando viaja dentro do espaço comunitário, pode aceder a qualquer um destes serviços, nas mesmas condições que em Portugal (mesmo catálogo, legendagem, etc). Esta possibilidade foi concedida pelo regulamento da portabilidade das subscrições online de maio de 2017.

Navegação e utilização



No que se refere à navegação, localização dos diferentes conteúdos e facilidade em retomar a reprodução dos conteúdos que deixamos a meio, no geral, todos os serviços agradam.

O Netflix é o único serviço que permite usar logins diferenciados. Cada utilizador terá a sua própria lista de conteúdos que pode retomar e de recomendações personalizadas. É uma vantagem, relativamente aos restantes serviços.

A estrutura de menus é bastante similar, quer aceda através de um PC (browser), ou da app do smartphone ou Smart TV. O sistema de menus está muito bem conseguido, é bastante intuitivo. O uso mostrou-se fluido nos vários equipamentos que ensaiamos.

O acesso aos vídeos que deixou a meio é feito de uma forma muito simples, por entre os vários aparelhos onde faça o login.

O sistema de recomendações está bem conseguido,com sugestões com base na utilização geral do utilizador ou ainda conteúdos relacionados com algum título que tenha visto recentemente.

O Amazon Prime Video não dispõe de acessos diferenciados por utilizador. Também aqui a estrutura de menus é bastante similar, quer aceda através de um PC (browser) ou da app do smartphone ou Smart TV.

O sistema de menus segue a mesma lógica do Netflix. A retoma dos vídeo que deixou a meio funciona bastante bem (por entre os vários equipamentos em que faz o login). O sistema de recomendações funciona de uma forma aparentemente similar ao Netflix.

O serviço HBO não dispõe de acessos diferenciados por utilizador. O acesso através da app Android/iOS, devido às restrições de espaço do ecrã, tem um desenho ligeiramente diferente do PC (browser) ou Smart TV. A ideia parece bem conseguida, com os separadores a surgirem no topo do ecrã.

Também aqui o sistema de menus segue a mesma lógica do Netflix, com uma aparência muito similar. A retoma dos vídeo que deixou a meio, funciona bastante bem (por entre os vários equipamentos em que faço o login). O sistema de recomendações funciona de uma forma aparentemente similar ao Netflix.

