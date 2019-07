Nissan vai cortar 12.500 postos de trabalho em todo o mundo

A gigante japonesa anunciou o corte de 12.500 postos de trabalhos em todo o mundo na sequência de resultados negativos no primeiro trimestre de 2019.

A queda de 94,5% nos lucros da empresa, e as dificuldades sentidas no mercado norte-americano, são apontadas como as principais razões para a decisão de fechar cerca de 14 fábricas em diversos países.

Segundo a BBC avança esta quinta-feira, 25 de julho, a empresa automóvel já deu início aos despedimentos em oito fábricas, e até Março de 2020 estimam que 6.400 postos de trabalho já tenham sido eliminados.

Não foram anunciados quais os modelos da marca que vão deixar de ser fabricados, mas adiantam que a Datsun, marca do grupo Nissan, vai sofrer reduções na produção.

Numa conferência de imprensa, o presidente da Nissan Hiroto Saikawa disse que os cortes dos postos de trabalho vão representar “uma percentagem considerável” nas poupanças que planeiam fazer, segundo a BBC.

Este anúncio vem na sequência dos receitas operacionais da empresa terem caído significativamente para 13 milhões de euros, que comparado aos 900 milhões do mesmo período do ano findado, representam uma redução de 98%.

Com o declínio de vendas no mercado norte-americano, a empresa tentou competir com as empresas “rivais” promovendo descontos na sua gama de automóveis, mas a medida não foi suficiente. Na Europa, o cenário é semelhante, o que acentuou as preocupações da empresa, levando-a colocar em marcha o novo plano estratégico.