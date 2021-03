VIC Properties conclui edifício Riverside “num ano marcado pelo forte interesse dos compradores nacionais”

De forma a continuar o desenvolvimento do projeto Prata Riverside Village, a promotora imobiliária VIC Properties anunciou a conclusão do edifício Riverside. O empreendimento localizado na zona de Marvila onde tem vindo a ser construído todo este projeto conta com 40 apartamentos e foi totalmente comercializado mesmo antes da sua conclusão, sendo que 65 % dos seus clientes são de origem portuguesa.

A promotora olha agora para a venda das últimas unidades do Edifício West, composto por um total de 107 apartamentos, e que estará concluído até ao final de 2021, assim como na primeira fase de comercialização dos 65 apartamentos do Edifício Urban.

Para breve está também prevista o arranque da construção de mais dois edifícios, que vão oferecer mais 98 apartamentos, inseridos no Prata Riverside Village. Em entrevista ao Jornal Económico (JE), Luís Gamboa, COO da VIC Properties, aborda os efeitos do último ano provocados pela pandemia e a crescente procura de clientes portugueses neste projeto.

Num ano marcado pela pandemia que mensagem passa a VIC para o mercado ao conseguir concluir o Riverside e vendê-lo na sua totalidade?

Apesar da pandemia, o mercado imobiliário teve um comportamento muito positivo em 2020, e no caso do Prata Riverside Village, este foi mais um ano marcado pelo forte interesse dos compradores nacionais, mas também internacionais. De resto, e em tempo de pandemia, as próprias características do empreendimento, situado junto ao rio Tejo e rodeado por diversos espaços ao ar livre, como o Parque Ribeirinho Oriente, ciclovias e parques infantis, tornaram-se ainda mais atrativas para as pessoas. Aliás, basta ver a forte afluência diária que existe ao Parque Ribeirinho Oriente.

Os edifícios têm eles próprios Jardins Interiores que servem em exclusivo os apartamentos do PRATA que, por sua vez, têm magnificas varandas e terraços com vista para o Rio Tejo.

Os 65% de clientes portugueses são a prova de que Portugal continua a ter poder de compra?

Sem dúvida. Se por um lado estes 65% de compradores nacionais mostram que Portugal continua a ter poder de compra, também revelam que o Prata reúne condições únicas para atrair famílias portuguesas, que aqui encontram um ambiente de bairro inserido no coração de Lisboa, com espaços onde podem desfrutar e relaxar ao ar livre, mesmo em período de confinamento.

Dos 107 apartamentos do edifício West, qual a percentagem que pertence a clientes portugueses?

O edifício West, tal como o Riverside, tem sido um sucesso de vendas, por isso é que estamos a entrar na fase de venda das últimas unidades, quando a conclusão da obra está prevista apenas para o final do ano. Em termos de percentagem de compradores, neste momento o mercado nacional é responsável por cerca de 50% dos negócios fechados em relação ao West.