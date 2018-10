No primeira dia da OPV do negócio de retalho, Sonae toca mínimos de ano e meio

A oferta pública de venda (OPV) das ações da Sonae MC (os negócios de retalho e imobiliário do grupo Sonae) começou esta segunda-feira. No entanto, a sessão ficou marcada pela desvalorização da casa-mãe, que chegaram a tocar mínimos de mais de um ano e meio.

As ações da Sonae fecharam esta segunda-feira, no PSI 20, com uma perda de 0,93% para 0,8525 euros. Ao longo do dia, chegaram a atingir um mínimo intraday de 0,8430 euros por ação, sendo que os títulos não tocavam um valor tão baixo desde 22 de fevereiro do ano passado.

Apesar de o consenso entre os analistas indicar que a operação é benéfica para todo o grupo, a Sonae foi penalizada pelo sentimento negativo generalizado às bolsas europeias. O cumprimento das imposições de Bruxelas para as metas orçamentais de Itália voltaram a ficar mais incertas e as ações europeias afundaram. No PSI 20, apenas duas cotadas fecharam no ‘verde’.

O prospeto da OPV da Sonae MC indica que o intervalo de preços está entre os 1,40 e os 1,65 euros por ação, o que avalia a empresa entre os 1,4 mil milhões de euros e os 1,65 mil milhões de euros. Considerando o valor mais elevado do intervalo, a Sonae MC poderá vir a ser a décima empresa com maior capitalização de mercado no PSI 20.

Tanto investidores de retalho como institucionais vão ter acesso às ações, mas os primeiros ficarão apenas com 5% do capital social da Sonae MC. A oferta de retalho termina a 17 de outubro e a oferta institucional no dia seguinte. A ações serão admitidas à negociação na Euronext Lisbon a 23 de outubro, com o ticker SONMC.