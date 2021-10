Norfin lança plataforma de arrendamento Bairrio

A Norfin Serviços lançou uma plataforma de arrendamento a que designou Bairrio.

“O conceito deste projeto de arrendamento habitacional, lançado e gerido pela Norfin, é muito simples: quem quer arrendar casa na capital só precisa de aceder à plataforma www.bairrio.pt e escolher uma casa, num dos principais bairros de Lisboa, de acordo com um preço que se enquadre no seu orçamento familiar”, diz a Norfin em comunicado.

O portefólio propriedade do Bairrio conta com mais de 700 frações residenciais, exclusivamente destinadas a arrendamento, com tipologias que vão de T0 a T5. O projeto arranca nas freguesias das Avenidas Novas, Campo de Ourique, Arroios e Areeiro, estendendo-se posteriormente a outros imóveis, também detidos pelo mesmo investidor, localizados nas freguesias da Estrela, Misericórdia, Benfica, Alcântara, Alvalade, São Vicente, Belém, Penha de França e Santo António.

“A escassez de imóveis habitacionais para arrendamento, com um intervalo de preços variado, adequados a diferentes escalões de rendimento, escasseava em Lisboa pelo que concluímos que este era o momento para lançarmos um projeto de arrendamento na capital que viesse dar resposta a esta lacuna”, explica Miguel Emauz Ribeiro, manager na Norfin na mesma nota.

No Bairrio, as rendas variam entre os 600 e os 2 mil euros sendo que todos os imóveis disponíveis para arrendamento foram integralmente reabilitados. O facto de o Bairrio deter apenas edifícios completos, onde se integram os apartamentos disponíveis para arrendamento, permite uma maior qualidade na gestão e acompanhamento dos inquilinos e garante ainda que as zonas comuns (fachadas, elevadores e a cobertura dos edifícios) se encontram em perfeito estado de manutenção e funcionamento.