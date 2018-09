Nors abre concurso internacional para startups com 10 mil euros de prémio

Está aberto um novo concurso para startups que tenham ideias empreendedoras nas áreas da mobilidade e transporte. O Nors Digital Disruptors é uma competição internacional entre startups e atribui 10 mil euros à vencedora, além de um ano de incubação no grupo Nors. Para saber as startups eleíveis, clique aqui.

As candidaturas para a competição devem ser submetidas no site da empresa até ao próximo dia 3 de outubro. No dia 19, haverá um evento de apresentação dos pitch das 10 finalistas que se realizará no Museu do Carro Elétrico, na cidade do Porto.

Em comunicado, a fornecedora de equipamentos industriais informa que “antecipa tendências do mercado com a competição entre startups”. Para Tomás Jervell, CEO do Grupo, “o desenvolvimento de uma visão proprietária do que é inovação para a Nors é fundamental para determinar a forma como lidaremos com os nossos desafios futuros, e como estabeleceremos relações sinérgicas com parceiros-chave que potenciem o crescimento e notoriedade da marca perante outros mercados”.