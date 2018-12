Norte-americana VF Corporation abre duas lojas em Portugal

A Vans, cadeia norte-americana de moda para desportos radicais cuja dona é a VF Corporation, vai abrir duas lojas no mercado português, numa lógica de crescimento dos seus interesses na Península Ibérica. Em 2019, segundo informa a cadeia internacional a partir do seu centro de operações para França e Península Ibérica, o foco do plano de expansão em Portugal e Espanha (onde serão abertas seis lojas) será nas Ilhas Canárias e em Portugal, embora também reforce a sua presença em Barcelona. Lisboa é um dos locais onde abrirá a nova loja da marca norte-americana.

Atualmente, a marca tem quatro lojas próprias em Madrid, Barcelona, ​​San Sebastian e Valência, para além de 42 ‘corners’ no El Corte Inglés e presença em lojas de operadores multimarca de desporto e moda radical.

A Vans assume também uma política de proximidade com os clientes potenciais, o que leva a marca a organizar eventos onde promove os seus produtos através de ‘happenings’ que aliam desportos radicais, música e entretenimento. Um dos últimos foi a realização do Girls Skate Night em Bilbao, que incluiu aulas práticas.

O objetivo da empresa é que o comércio eletrónico possa representar uma receita de mais de 860 milhões de euros, um canal que, em conjunto com lojas próprias, representa 60% de todo o negócio. Por categorias, o grupo espera que o calçado técnico seja uma das áreas com mais forte crescimento, com uma taxa média anual entre 14% e 16%.

Segundo estimativas do grupo controlado pela VF Corporation, a organização deve crescer a uma taxa de 10% ano ao ano e, para cumprir esse plano, as vendas terão de passar em cinco anos de mais de 2,5 mil milhões de euros para os cerca de 4,3 mil milhões. Atualmente, o grupo possui mais de 650 pontos de venda em todo o mundo.