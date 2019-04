Norte-americanos compram produtora de embalagens de cartão em Ovar

A International Paper comprou uma empresa produtora de embalagens de cartão em Ovar, distrito de Aveiro, que pertencia à empresa inglesa DS Smith. Os norte-americanos também compraram duas fábricas da companhia inglesa que ficam localizadas em França. A venda das três unidades ficou fechada por um total de 63 milhões de euros, anunciaram os norte-americanos em comunicado esta quinta-feira, 18 de abril.

A conclusão desta aquisição está sujeita às condições habituais do fecho do negócio, incluindo as aprovações regulamentares, bem como a consulta do conselho de trabalhadores em França, que está prevista para os próximos seis meses.

Esta transação está relacionada com os requisitos da Comissão Europeia para a liquidação da aquisição da Europac pela DS Smith no início deste ano.

Eric Chartrain, Diretor-Geral do negócio de embalagens de cartão ondulado da International Paper na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), destaca que “a embalagem de cartão ondulado é um negócio essencial para a International Paper, e as instalações de Ovar, Torigni e Cabourg vão complementar a nossa rede existente na Península Ibérica e em França Ocidental”.

O responsável salienta que “esta aquisição expande ainda mais as nossas capacidades e permite-nos servir os nossos clientes de forma mais eficaz, com soluções de embalagem inovadoras e personalizadas, criando valor integrado adicional com a nossa fábrica de papel reciclado em Madrid”.