Noruega vai impedir Rolls-Royce de vender fabricante de motores aos russos da TMH

A Noruega vai bloquear a venda de um fabricante de motores norueguês, propriedade da Rolls-Royce, à Rússia por motivos de “segurança nacional”, segundo a “Reuters”. Com sede na costa oeste da Noruega e propriedade da britânica Rolls-Royce há mais de 20 anos, a Bergen Engines abastece a marinha da Noruega, membro da NATO, bem como a indústria de navegação global.

O bloqueio da venda é um duro golpe para a Rolls-Royce, que pretende arrecadar 2 mil milhões de libras (2,3 mil milhões de euros) com vendas do mesmo género até 2022, como parte do seu plano para sobreviver aos danos económicos provocados pela pandemia de Covid-19.

A Noruega disse a 9 de março que suspendeu temporariamente a venda a Bergen Engines por 150 milhões de euros a grupo russo TMH enquanto avaliava as implicações de segurança. Passadas duas semanas, o governo norueguês afirmou ter “informações suficientes para concluir que é necessário evitar que a empresa seja vendida a um grupo controlado de um país com o qual não temos cooperação em segurança”, disse ao parlamento norueguês a ministra da justiça, Monica Maeland, do governo da minoria de centro-direita.

As relações entre a Noruega e a Rússia, que partilham uma fronteira no Ártico, melhoraram gradualmente na era pós-Guerra Fria, antes de sofrer um revés quando Moscovo anexou a Crimeia em 2014. Como consequência, desencadeou mais tensão no norte com um aumento militar em ambos os lados e manobras militares mais frequentes.

“A tecnologia da Bergen, e os motores que produzem, teriam sido de interesse estratégico militar significativo para a Rússia e teriam aumentado as capacidades militares russas”, disse o governo norueguês em comunicado.